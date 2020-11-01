莫斯科市民最快本月可接种新冠疫苗
据新华社电 俄罗斯单日新增新冠确诊病例突破1.8万例之际，首都莫斯科市副市长表示，如果新冠疫苗11月能够大规模供应，愿意接种疫苗的市民最快当月即可接种。
莫斯科市分管社会发展事务的副市长阿纳斯塔西娅·拉科娃10月30日说，由于新冠疫苗目前还没有大规模供应，广大市民暂时不能接种，但这种情况下月可能改变。“那时我们将为有意接种疫苗的所有莫斯科居民启动大规模接种。”
拉科娃说，莫斯科正在建设大规模疫苗接种网点，民众可在专门设立的接种室接种疫苗。以医生和教师为主的2500名高风险人员已经接种疫苗。
莫斯科10月30日报告新冠确诊病例5268例，低于5月最高纪录但仍是“解封”以来病例数激增的较大值之一。拉科娃说，新冠确诊病例和住院人数开始下降，政府对疫情防控“适度乐观”。
俄罗斯新闻社10月29日报道，作为持续临床试验的一部分，大约9000名莫斯科民众已经接种两剂“卫星V”疫苗。
“卫星V”疫苗是俄罗斯首款注册疫苗，由俄罗斯“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心研制，共需接种两剂，间隔21天。
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