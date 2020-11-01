世卫：疫情仍是国际突发卫生事件
新华社日内瓦10月30日电（记者 刘曲）世界卫生组织30日宣布新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，同时强调应对疫情需要以实际证据为基础，避免将其“政治化”。
距8月1日世卫组织宣布新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”又已过去3个月。世卫组织突发事件委员会按照《国际卫生条例》规定于10月29日召开会议，对疫情现状进行讨论和评估，并于10月30日发表会议声明。
根据声明，突发事件委员会一致同意目前新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，新冠病毒会通过国际传播对他国构成公共卫生风险，因此需要国际社会继续协调应对。委员会还就接下来的疫情应对提出具体建议，包括重视国际经验分享、采用动态风险管理方法、就冷冻食品等潜在污染源开展研究、培养病例追踪人才队伍、制定国家疫苗接种计划、加强对谣言的监管等。
委员会还提出，各国应采取基于实证的疫情应对策略，避免将其“政治化”，否则会对全球抗疫努力造成重大损害。世卫组织总干事谭德塞也在30日的记者会上强调：“各国政府应集中精力应对病毒，避免（将疫情应对）政治化。”
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