美国累计确诊病例破900万
增百万例仅用14天
美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，截至美国东部时间10月30日15时24分（北京时间31日3时24分），美国新冠累计确诊病例突破900万例，达到9007298例，从16日超800万例到30日超900万例仅用时14天。此前，美国累计新冠确诊病例数从600万例升至700万例用时25天，从700万例升至800万例用时21天。
10月30日，在美国纽约，一名戴面罩的男子走在街头。新华社记者 王迎摄
所有州都在经历“激增潮”
美国疫情近期严重反弹，新增确诊病例数直线上升，深陷秋冬季“激增潮”。美国疾病控制和预防中心10月30日公布的最新数据显示，全美29日报告新增新冠确诊病例90155例，创疫情暴发以来美国单日新增病例数新高。最近一周，美国日增确诊病例数4次超过8万例，日增死亡病例数2次超过1000例，平均日增确诊病例数已升至7.6万余例，平均日增死亡病例数约800例。
美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目10月29日发布的最新数据显示，本周全美新增确诊病例数首次超过50万例，单周增长规模创下疫情暴发以来新纪录。全美有25个州过去两周新增病例数创纪录，几乎所有州都在经历“激增潮”。
该项目数据指出，近期新增病例数大幅上升并非是检测量大所致，尽管检测量也在上升，但其增幅远不及确诊病例数的增幅。自10月初以来，全美7日平均新增病例数增长了61%，而检测量仅增长了14%。
未来两个月是最艰难时刻
美疾控中心最新预测显示，到11月21日，美国累计新冠死亡病例可能达24.3万至25.6万例。而美国华盛顿大学卫生统计评估研究所的最新模型预测结果则显示，到明年2月1日，美国累计新冠死亡病例可能达近40万例；如果放松相关防控措施，死亡病例届时将超过51.3万例。
美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布日前表示，未来两个月将是美国自疫情暴发以来的最艰难时刻，公众切不可放松警惕。他说，美国很可能几周内就会面临每日新增10万确诊病例的现实。如果各州都及时报告病例，也许本周内单日新增病例数就会达到10万例。
新增病例多来自室内活动
戈特利布认为，近期“激增潮”主要缘于公众行为不改以及缺乏警惕。只有公众对各自行为做出改变，才可能看到疫情形势放缓、死亡病例数下降。
美公共卫生专家追踪近期新增病例时发现，许多新增病例来自家庭和朋友聚会。而随着天气转冷，许多室外活动改为室内进行，确诊病例数可能会进一步激增。
美国国家过敏和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇本周表示，有可能要到2021年底甚至2022年美国才能开始重回某种意义上的正常状态。
福奇表示，他支持全美实施口罩令。美国的新冠住院病例数还会持续上升，会导致死亡病例的增加，形势岌岌可危，因此必须在全国实施口罩令。新华社记者 谭晶晶（新华社华盛顿10月30日电）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn