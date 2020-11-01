美国累计确诊病例破900万

美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，截至美国东部时间10月30日15时24分（北京时间31日3时24分），美国新冠累计确诊病例突破900万例，达到9007298例，从16日超800万例到30日超900万例仅用时14天。此前，美国累计新冠确诊病例数从600万例升至700万例用时25天，从700万例升至800万例用时21天。

10月30日，在美国纽约，一名戴面罩的男子走在街头。新华社记者 王迎摄

所有州都在经历“激增潮”

美国疫情近期严重反弹，新增确诊病例数直线上升，深陷秋冬季“激增潮”。美国疾病控制和预防中心10月30日公布的最新数据显示，全美29日报告新增新冠确诊病例90155例，创疫情暴发以来美国单日新增病例数新高。最近一周，美国日增确诊病例数4次超过8万例，日增死亡病例数2次超过1000例，平均日增确诊病例数已升至7.6万余例，平均日增死亡病例数约800例。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目10月29日发布的最新数据显示，本周全美新增确诊病例数首次超过50万例，单周增长规模创下疫情暴发以来新纪录。全美有25个州过去两周新增病例数创纪录，几乎所有州都在经历“激增潮”。

该项目数据指出，近期新增病例数大幅上升并非是检测量大所致，尽管检测量也在上升，但其增幅远不及确诊病例数的增幅。自10月初以来，全美7日平均新增病例数增长了61%，而检测量仅增长了14%。

未来两个月是最艰难时刻

美疾控中心最新预测显示，到11月21日，美国累计新冠死亡病例可能达24.3万至25.6万例。而美国华盛顿大学卫生统计评估研究所的最新模型预测结果则显示，到明年2月1日，美国累计新冠死亡病例可能达近40万例；如果放松相关防控措施，死亡病例届时将超过51.3万例。

美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布日前表示，未来两个月将是美国自疫情暴发以来的最艰难时刻，公众切不可放松警惕。他说，美国很可能几周内就会面临每日新增10万确诊病例的现实。如果各州都及时报告病例，也许本周内单日新增病例数就会达到10万例。

新增病例多来自室内活动

戈特利布认为，近期“激增潮”主要缘于公众行为不改以及缺乏警惕。只有公众对各自行为做出改变，才可能看到疫情形势放缓、死亡病例数下降。

美公共卫生专家追踪近期新增病例时发现，许多新增病例来自家庭和朋友聚会。而随着天气转冷，许多室外活动改为室内进行，确诊病例数可能会进一步激增。

美国国家过敏和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇本周表示，有可能要到2021年底甚至2022年美国才能开始重回某种意义上的正常状态。

福奇表示，他支持全美实施口罩令。美国的新冠住院病例数还会持续上升，会导致死亡病例的增加，形势岌岌可危，因此必须在全国实施口罩令。新华社记者 谭晶晶（新华社华盛顿10月30日电）