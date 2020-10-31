钟南山：中国暴发第二次疫情的可能性很低

“按照现在中国的防疫制度和强度，我不认为第二波新冠肺炎疫情会在中国暴发。”

钟南山院士视频连线

10月30日，由世界中医药学会联合会主办的首届“健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛”在石家庄举行。“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山通过视频连线作会议主题分享，他表示，中国暴发第二波疫情的可能性很低，但同时应持续提高警惕，加强早期个人防护。

钟南山表示，从全球视角而言，第二波新冠肺炎疫情实际上已经开始，一些国家已再度强制封城。随着天气的变冷，除了南非、澳大利亚等南半球国家外，大部分北半球国家的疫情情况都会加重。但是中国暴发第二次疫情的可能性很低。

“因为我们有一套完整的群防群控机制”，他表示，但社会还是需要对此保持警惕，因为最近已有八次零星的疫情出现，而且每次之间的时间间隔都更小。“但我的看法是，按照现在中国的防疫制度和强度，我不认为第二波疫情会在中国暴发”。

随着秋冬季的来临，新冠疫情与流感是否会叠加发生的风险也成为许多人的担忧。对此，钟南山表示，今年的疫情中已发现一些新冠与流感共同感染的案例，不过，保持社交距离、戴口罩等预防新冠病毒最有效的办法，对于防控流感也同样有效。

“在流感、新冠的双重压力下，要加强早期个人防护，加快鉴别流感与新冠相关检测仪器的开发与疫苗的研制，目前我国在这方面的措施已有明显加强。”钟南山说。