人民网·人民健康“人民健康社区”走进路劲阳光城公益义诊
2020年 10月31日，由人民网·人民健康主办的“人民健康社区”系列线下公益义诊活动，在河北廊坊市路劲阳光城社区启动。
为打造健康社区，提升全民健康素养，助力“健康中国行动”。人民网·人民健康“人民健康社区”项目于2020年8月发起，以人民健康为中心，围绕疾病预防和健康促进，持续开展健康中国行系列活动。本次走进路劲阳光城公益义诊活动，特邀中华志愿者协会医疗专家志愿者委员会名医，包括中国人民解放军总医院中医科主治医师赵庆大、天坛医院内分泌科副主任医师方红娟、中日友好医院骨科主治医师医学博士骨科一部主治医师马金辉等到场为社区居民义诊，并对疾病相关问题提供解答。
“人民健康社区”系列健康活动，以社区居民为核心带动社区家庭，旨在提高全民健康生活水平，实现家庭健康，助力全民健康。健康生活，是我们每个人的使命与职责。以守护连接你我，让健康触手可得！
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