顶层设计核酸日检测达150万人份 医院就诊市疾控昨天发出七点提示

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秋冬疫情会不会反弹？这是当下百姓关心的热门话题。昨天，来自防疫领域的几则新闻从宏观到微观夯实了人们的防疫信心：有关部门从顶层设计的角度全方位设计了本市的日核酸检测速度、数量，“确保5到7天完成1000万人次的检测目标”。同时，市疾控中心在全球疫情反弹的大背景下，详解了去医院就医的7点“保安全”的建议，这样的宏观部署和微观的建议都值得关注。

北京市委组织部官微10月30日发布，10月29日下午，全市检疫检测工作部署会以视频形式召开。会议部署了《北京市关于贯彻落实国家进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设的实施方案》，《实施方案》提出全方位保障本市具备150万人份的日检测能力，确保5到7天完成1000万人次的检测目标。检测能力提升后，本市将具备发生局部聚集性疫情后，能在较短时间内完成大规模人群核酸检测的能力。

会议要求，充分认识核酸检测能力建设在疫情防控中的重要作用，把核酸检测能力建设当作一项严肃的政治任务抓紧抓好。大规模核酸检测是对社会治理体系和治理能力的集中检验，要提高组织动员能力，把工作做在前头、做在日常，充分调动居民参与疫情防控的积极性。要提高统筹协调能力，整合现有人力、物力、财力，实现资源使用效率最大化。提高应急管理能力，以提高检测能力为基础，深入研究应急启动检测工作，确保检测工作随时需要、随时启动，不打折扣将各项要求落到实处。要在加强核酸检测能力建设中强化责任落实，加强组织领导，完善工作机制，把握时间节点，以首善标准、首都速度，保质保量按时完成检测能力建设任务。

《实施方案》提出，检测能力提升后，本市将具备发生局部聚集性疫情后，能在较短时间内完成大规模人群核酸检测的能力。

应对秋冬季疫情 下一阶段社区防控这样做

又讯 北京市委组织部官微10月30日发布，10月29日下午，北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组工作例会召开，部署下一阶段应对秋冬季疫情，做好常态化社区防控工作。

会议要求，各区各单位深刻认识秋冬季疫情防控面临的形势和挑战，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹，堵塞漏洞、补齐短板，更好统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，提升基层治理和疫情防控水平。要毫不放松抓好常态化疫情防控，加强宣传引导，突出科学精准，做好环境消杀，严格落实居家管控措施，做到科学防控、精准防控、有效应对。要做好入境人员机场闭环转运工作。要强化社区疫情防控工作的统筹调度，把做好社区防控与强化党的领导、提升物业管理水平、推进垃圾分类等重点工作有机融合起来，以疫情防控推动首都基层治理提质增效。 本组文/本报记者 李泽伟

北京市疾病预防控制中心的科普帖又来了！当前全球新冠疫情仍在持续蔓延，秋冬季正是流感等呼吸道传染病高发季，很多人担心：生病了去医院看病安全吗？应该注意什么呢？

对于如何正确就医，北京市疾控中心提醒市民做到以下几点：

1.建议就近就医，做好预约并熟悉医院科室布局和步骤流程，尽可能减少就诊时间，备好口罩、消毒湿纸巾或免洗手消毒剂。

2.前往医院尽量选择步行、骑行、驾乘私家车等交通方式，若乘坐公共交通工具，全程佩戴口罩，注意与其他乘客保持安全距离，乘坐时尽量开窗通风。

3.分时段就诊，遵守医院发热患者诊疗流程和规范，接受医院工作人员的引导。全程佩戴口罩，候诊和排队时与他人保持1米以上间距，做好个人防护。

4.尽量减少就诊陪同人员，特别是患者如为儿童，应尽可能减少发热儿童的陪同家长人数。

5.减少触摸门把手、挂号机、取款机及卫生间等公共设施表面，触摸后、如厕前后，应及时洗手或用免洗手消毒剂清洗双手，不用手接触口、眼、鼻。尽量选择楼梯步行，若乘坐厢式电梯，应分散乘梯，避免同梯人员过多过密。

6.保持手卫生，如果不方便洗手，可使用免洗手消毒剂，注意社交距离，咳嗽、打喷嚏时，要用纸巾或肘部遮挡，口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。

7.就诊后尽快离开，回家后用洗手液或肥皂流水洗手，也可以直接用手消毒剂揉搓双手，更换外衣并尽快清洗。

有发热或呼吸道症状的人不建议前往咖啡厅

又讯 随着疫情常态化，越来越多的人走出家门，参加休闲聚会。为了做好防疫工作，10月30日，北京市疾控中心发布《北京日常防疫指引—咖啡厅/茶座篇》，提醒人们在咖啡厅/茶座就坐用餐时需要注意的要点。其中提到，有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的顾客，不建议前往。在咖啡厅/茶座就餐时，提倡使用公筷、公勺，实行分餐制。 本组文/本报记者 蒋若静