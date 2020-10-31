进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设 北京部署《实施方案》
保障具备日核酸检测能力150万人份
北京市委组织部官微昨天发布消息，10月29日，全市检疫检测工作部署会以视频形式召开。会议部署了《北京市关于贯彻落实国家进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设的实施方案》。
《实施方案》提出全方位保障本市具备150万人份的日检测能力，确保5到7天完成1000万人次的检测目标。
同日下午，北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组工作例会召开，部署下一阶段应对秋冬季疫情，做好常态化社区防控工作。
此外，为了做好防疫工作，10月30日，北京市疾控中心发布《北京日常防疫指引—咖啡厅/茶座篇》，提醒人们在咖啡厅/茶座就坐用餐时需要注意的要点。其中提到，有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的顾客，不建议前往咖啡厅/茶座，同时提倡就餐使用公筷、公勺，实行分餐制。
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