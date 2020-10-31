周强强调
切实加强疫情防控国际司法交流与合作
新华社北京10月30日电 30日下午，中华人民共和国首席大法官、最高人民法院院长周强在以视频方式出席第十五次上海合作组织成员国最高法院院长会议时表示，各国法院应进一步加强司法交流合作，共同为打赢全球疫情防控阻击战提供有力司法服务和保障。
周强表示，中国共产党和中国政府坚持人民至上、生命至上，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。中国最高人民法院出台服务保障举措，依托智慧法院建设成果及时高效审理案件，实现了“审判执行不停摆、公平正义不止步”。
周强建议，上合组织各国法院应弘扬“上海精神”，深化司法交流合作，不断健全司法合作机制，提升司法合作水平，为后疫情时期上合组织合作注入新动力，更好服务高质量共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。
《 人民日报 》（ 2020年10月31日 06 版）
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