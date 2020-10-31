夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利的科学指引

今年以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，付出巨大努力，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。《习近平关于统筹疫情防控和经济社会发展重要论述选编》（以下简称《选编》），收入习近平总书记2020年1月20日至9月23日期间的重要文稿43篇，真实记录了习近平总书记亲自指挥、亲自部署抗疫斗争的全过程，集中反映了以习近平同志为核心的党中央统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策和战略举措。认真学习《选编》，对于我们大力弘扬伟大抗疫精神，奋力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，具有重大意义。

一、以坚定果敢的勇气和坚忍不拔的决心，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战

新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。武汉保卫战湖北保卫战的决定性成果、全国抗疫斗争的重大战略成果来之不易。《选编》从不同角度、不同方面、不同层次，充分反映了以习近平同志为核心的党中央统揽全局、果断决策，领导抗疫斗争的伟大历史进程。

加强党对抗疫斗争的集中统一领导。疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央第一时间实施集中统一领导，把疫情防控工作紧紧抓在手上。习近平总书记时刻跟踪着疫情蔓延形势和防控工作进展情况，不断作出口头指示和批示。1月7日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，对做好不明原因肺炎疫情防控工作提出要求。1月20日，习近平总书记作出重要指示，要求各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。1月25日（农历正月初一），习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，决定成立中央应对疫情工作领导小组，派出中央指导组，要求国务院联防联控机制充分发挥协调作用，强调疫情就是命令，防控就是责任，各级党委和政府必须按照党中央决策部署，全面动员，全面部署，全面加强工作，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。

在8个多月的抗疫斗争中，习近平总书记主持召开21次中央政治局常委会、中央政治局会议，研究决策，领导组织党政军民学、东西南北中大会战。各级党委和政府、各部门各单位各方面闻令而动，农村、社区、企业、医疗卫生机构、科研机构、学校、军营各就各位。全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党具有无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。

坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决遏制疫情蔓延。突如其来的疫情既是一次危机，也是一次大考，如何有效应对，举世瞩目。在1月25日中央政治局常委会会议上的讲话中，习近平总书记指出：“只要坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们就一定能打赢疫情防控阻击战。”这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战就是围绕坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，锚定坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战的总目标展开的。

新冠肺炎属于传染病，遏制疫情蔓延最重要的就是控制传染源、切断传播途径。在1月20日的指示中，习近平总书记就指出：目前正值春节期间，人员大范围密集流动，做好疫情防控工作十分紧要。要尽快查明病毒感染和传播原因，加强病例监测，规范处置流程。1月22日，习近平总书记以巨大政治勇气，果断要求立即对湖北省、武汉市人员流动和对外通道实行严格封闭的交通管控。接着向社会发出减少人员流动、协同抗击疫情的号召，并及时延长春节假期，为可能出现的春运人潮踩了“急刹车”。同时，党中央对北京、浙江、广东等人口流动大省大市及湖北周边省市加大指导和支持力度，要求采取针对性措施做到外防输入、内防扩散。针对节后人员大范围流动可能带来的疫情扩散风险，提前部署延迟开学、灵活复工、错峰出行。快速出手的一系列举措，有力遏制了疫情蔓延势头。

湖北和武汉是疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。在2月3日中央政治局常委会会议上的讲话中，习近平总书记指出：只有集中力量把重点地区的疫情控制住了，才能从根本上尽快扭转全国疫情蔓延局面。要重点抓好防治力量的区域统筹，坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，优先满足一线医护人员和救治病人需要。党中央一声令下，29个省区市和新疆生产建设兵团、军队等调派340多支医疗队驰援武汉和湖北，用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院、大规模改建16座方舱医院、迅速开辟600多个集中隔离点，19个省区市对口帮扶除武汉以外的16个市州，最优秀的人员、最急需的资源、最先进的设备千里驰援，在最短时间内实现了医疗资源和物资供应从紧缺向动态平衡的跨越式提升。在最吃劲的关键阶段，习近平总书记要求各级党委和政府坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。强调，要全力做好北京疫情防控工作，坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节。发生聚集性疫情的地区，要抓紧排查漏洞、补齐短板，特别是加强医院感染防控，全力以赴做好医疗救治。

抗击疫情有两个阵地，一个是医院救死扶伤阵地，一个是社区防控阵地。习近平总书记指出：打赢疫情防控这场人民战争，必须紧紧依靠人民群众。在这场抗疫斗争中，各行各业扛起责任，国有企业、公立医院勇挑重担，460多万个基层党组织冲锋陷阵，400多万名社区工作者在全国65万个城乡社区日夜值守，各类民营企业、民办医院、慈善机构、养老院、福利院等积极出力，广大党员、干部带头拼搏，人民解放军指战员、武警部队官兵、公安民警奋勇当先，广大科研人员奋力攻关，数百万快递员冒疫奔忙，180万名环卫工人起早贪黑，新闻工作者深入一线，千千万万志愿者和普通人默默奉献，充分彰显了疫情防控人民战争的伟力。

纵观人类发展史，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术。面对这场前所未知的新型传染性疾病，习近平总书记反复强调，秉持科学精神、科学态度，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程。在这场疫情防控阻击战中，无论是抢建方舱医院，还是多条技术路线研发疫苗；无论是开展大规模核酸检测、大数据追踪溯源和健康码识别，还是分区分级差异化防控、有序推进复工复产，都是对科学精神的尊崇和弘扬，都为战胜疫情提供了强大科技支撑！

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们发挥集中力量办大事的制度优势，坚持全国一盘棋，动员全社会力量、调动各方面资源，迅速形成抗击疫情强大合力，用1个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头，用2个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，进而又接连打了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。

毫不放松抓好常态化疫情防控，奋力夺取抗疫斗争全面胜利。早在3月2日，习近平总书记同有关部门负责同志和专家学者就疫情防控科研攻关工作座谈时指出，要为有可能出现的常态化防控工作做好周全准备。随着国内和国际疫情防控形势发生重大变化，输入性病例成为我国新增病例的主体，习近平总书记指示把全国总体防控策略调整为“外防输入、内防反弹”，推动防控工作由应急性超常规防控向常态化防控转变，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制。习近平总书记反复强调，疫情防控这根弦必须时刻绷紧。我们不要以为现在大势已定、已成定局，可以高枕无忧了。如果反弹暴发也会是非常快的，这一点要心里有数。要慎终如始、再接再厉，全面做好外防输入、内防反弹工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，决不能让来之不易的疫情防控战果前功尽弃。

当前，疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，夺取抗疫斗争全面胜利还需要付出持续努力。习近平总书记强调，全世界都处于暴发状态，我们不能有独善其身的思想。要建立全方位立体式的“防火墙”，筑牢防范境外输入性疫情的严密防线。这是对我国14亿多人民生命安全和身体健康的最大保护，是对国家安全的最大保护，也是对恢复经济社会发展正常状态的最大保护，在这个问题上绝不能有任何闪失。

二、坚持人民至上、生命至上，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位

疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争。《选编》从开卷篇到收卷篇，每一篇重要文稿都生动诠释着新时代中国共产党人以人民为中心的价值追求。

在保护人民生命安全面前，必须不惜一切代价。病毒突袭而至，疫情来势汹汹，人民生命安全和身体健康面临严重威胁。习近平总书记指出：为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！因为中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务，我们的国家是人民当家作主的社会主义国家。习近平总书记多次强调，要最大程度提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率。要举全国之力实施规模空前的生命大救援，调集全国最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担。要严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的原则，全面增强收治能力，坚决做到应收尽收、应治尽治。要提高患者特别是重症患者救治水平，集中优势医疗资源和技术力量救治患者，及时总结推广行之有效的诊疗方案，加大药物和疫苗科研攻关力度。习近平总书记时刻挂念海外中国公民的安危，多次强调，要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。不管是中国人还是在华外国人员，都一视同仁予以关心和爱护。

在这场严峻斗争中，从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从在华外国留学生到来华外国人员，每一个生命都得到全力护佑，人的生命、人的价值、人的尊严得到悉心呵护。这是中国共产党执政为民理念的最好诠释！这是中华文明人命关天的道德观念的最好体现！这也是中国人民敬仰生命的人文精神的最好印证！

高度重视对医务人员的保护、关心、爱护。一线的医务工作者最辛苦，承受着难以想象的身体和心理压力，是新时代最可爱的人。习近平总书记叮嘱广大医务人员要加强自我防护、抓住机会休息，既敢于斗争、又善于斗争。反复强调，要关心关爱一线医务人员，落实防护物资、生活物资保障和防护措施，统筹安排轮休，加强心理疏导，完善激励机制，帮助他们解除后顾之忧，使他们始终保持昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入抗疫斗争。要切实加强防止医院感染工作，做好医务人员科学防护和培训，尽最大努力减少牺牲。

补短板、堵漏洞、强弱项，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。确保人民群众生命安全和身体健康，是我们党治国理政的一项重大任务。习近平总书记强调，我国是一个有着14亿多人口的大国，防范化解重大疫情和重大突发公共卫生风险，始终是我们须臾不可放松的大事。要针对这次疫情暴露出来的短板和不足，立足更精准更有效地防，在理顺体制机制、明确功能定位、提升专业能力等方面加大改革力度，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。6月2日，习近平总书记主持召开专家学者座谈会时指出，要改革完善疾病预防控制体系，加强监测预警和应急反应能力，健全重大疫情救治体系，深入开展爱国卫生运动，发挥中医药在重大疫病防治中的作用，完善公共卫生法律法规，健全国家公共卫生体系。只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

三、统筹推进疫情防控和经济社会发展工作

经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。虽然出现了新冠肺炎疫情这只“黑天鹅”，但必须想办法把影响降到最低，准确分析把握疫情和经济社会发展形势，紧紧抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，在确保打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的同时，努力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。《选编》充分反映了以习近平同志为核心的党中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重大决策部署。

加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，推动落实分区分级精准复工复产，最大限度保持经济平稳运行。疫情对经济运行的影响，主要体现在加剧工业企业特别是中小企业生产经营困难、延缓投资项目建设进度、抑制内外商务经贸活动、加大稳就业压力等方面。如何统筹好疫情防控和复工复产，是很大的挑战。《在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话》等多篇文稿中，习近平总书记指出，既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能不当放松防控、导致前功尽弃。要落实分区分级精准防控策略，低风险地区要尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序；中风险地区要依据防控形势有序复工复产；高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。4月8日，习近平总书记在中央政治局常委会会议上强调，我们要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，力争把疫情造成的损失降到最低限度。

加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。2月3日，习近平总书记在中央政治局常委会会议上指出，要密切监测经济运行状况，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，围绕做好“六稳”工作，做好应对各种复杂困难局面的准备。习近平总书记强调，要全面落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，加大宏观政策调节和实施力度，制定一系列纾困惠企政策，出台多项强化就业优先、促进投资消费、稳定外贸外资、稳定产业链供应链等措施。

今年是决胜全面建成小康社会、脱贫攻坚全面收官之年。习近平总书记指出，要聚焦攻克脱贫攻坚战最后堡垒，不能有缓一缓、等一等的思想，支持扶贫产业恢复生产，优先支持贫困劳动力务工就业，防止因疫致贫或返贫。作为全国疫情最重、管控时间最长的省份，湖北经济重振面临较大困难。习近平总书记强调，要在湖北最艰难的时期搭把手、拉一把，帮助湖北早日全面步入正常轨道。以习近平同志为核心的党中央研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，帮助湖北解决实际困难和具体问题，同全国一道完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚各项任务。

善于在危机中育新机、于变局中开新局。疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。习近平总书记指出，越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。中国是个大国，韧性强，潜力大，回旋余地大。长期积累的雄厚物质基础、建立的完整产业体系、形成的强大科技实力、储备的丰富医疗资源为这次疫情防控提供了坚强支撑。习近平总书记多次强调，当今世界正经历百年未有之大变局，我们要辩证认识和把握国内外大势，加强战略性、系统性、前瞻性研究谋划。要危中寻机、化危为机，把这次疫情防控中暴露出来的短板和弱项加快补起来，把疫情防控中催生的新业态新模式加快壮大起来。积极构建疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，牢牢把握扩大内需这个战略基点，保护和激发市场主体活力，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动我国经济乘风破浪、行稳致远。

在这场抗疫斗争中，以习近平同志为核心的党中央准确把握疫情形势变化，立足全局、着眼大局，及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策。经过艰苦努力，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，经济发展稳定转好，生产生活秩序稳步恢复，成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，显示了强大修复能力和旺盛生机活力。

四、加强国际抗疫合作，推动构建人类卫生健康共同体

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行。在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记先后同几十位外国领导人和国际组织负责人会谈、通电话或视频会见，出席二十国集团领导人特别峰会、第七十三届世界卫生大会视频会议、中非团结抗疫特别峰会和第七十五届联合国大会，反复强调，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。这方面的重要论述，集中体现在《加强国际抗疫合作，推动构建人类卫生健康共同体》等重要文稿中。

中国为全球抗疫贡献了智慧和力量。病毒不分国界、不分种族，是全人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。习近平总书记3月4日在中央政治局常委会会议上指出，要深化疫情防控国际合作，发挥我国负责任大国作用。这次疫情发生以来，中国始终本着公开、透明、负责任的态度，积极履行国际义务，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，毫无保留同各方分享防控和救治经验。中国在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，发起新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，发挥全球抗疫物资最大供应国作用，以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，体现了负责任大国的担当。5月18日，习近平总书记在第七十三届世界卫生大会开幕式上宣布，中国将在两年内提供20亿美元国际援助，同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，加快建设非洲疾控中心总部，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，将同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等。6月17日，在中非团结抗疫特别峰会上宣布，中方将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后愿率先惠及非洲国家。中国人民在疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。

支持联合国和世卫组织在协调国际抗疫合作中发挥积极作用，加强国际合作。新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身。3月26日，习近平总书记在二十国集团领导人特别峰会上提出四点倡议，呼吁有效开展国际联防联控，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战。团结合作是战胜疫情最有力的武器。这是国际社会抗击艾滋病、埃博拉、禽流感、甲型H1N1流感等重大疫情取得的重要经验，是各国人民合作抗疫的人间正道。习近平总书记强调，支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命。要加大对世卫组织政治支持和资金投入，调动全球资源，打赢疫情阻击战。科学调配医疗力量和重要物资，加强信息分享，交流有益经验和做法，开展检测方法、临床救治、疫苗药物研发国际合作，支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究，力争早日取得惠及全人类的突破性成果，共同维护世界各国人民健康福祉。

共同构建人类卫生健康共同体。人类终将战胜疫情，但重大公共卫生突发事件对人类来说不会是最后一次。针对这次疫情暴露出来的短板和不足，习近平总书记倡导共同构建人类卫生健康共同体，提出一系列重大主张。5月18日，在第七十三届世界卫生大会上阐释中国抗疫理念和主张，宣布五项举措，呼吁加强全球公共卫生治理，完善公共卫生安全治理体系，提高突发公共卫生事件应急响应速度。6月18日，向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞，指出要把“一带一路”打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。9月23日，在北京以视频方式会见联合国秘书长古特雷斯时指出，中方坚定支持联合国系统特别是世界卫生组织发挥关键领导作用，加强国际合作和联防联控，共同构建人类卫生健康共同体。习近平总书记在多个重要场合强调，我们要继续履行国际义务，向有需要的国家提供支持和帮助，发挥全球抗疫物资最大供应国作用，全面深入参与相关国际标准、规范、指南的制定，分享中国方案、中国经验，提升我国在全球卫生治理体系中的影响力和话语权，共同构建人类卫生健康共同体。

习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展重要论述，高屋建瓴、统揽全局，思想深刻、内涵丰富。我们要结合深入学习《选编》，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，从我国进入新发展阶段大局出发，坚定不移贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，办好发展安全两件大事，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上创造新的历史伟业。

《 人民日报 》（ 2020年10月31日 06 版）