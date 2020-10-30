重庆市涪陵区：刘发珍

刘发珍，女，汉，大专，无，1977.1

工作单位：涪陵区刘发珍诊所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年5月-1998年12月跟随重庆市医科大学附属第二人民医院院长，名老中医张锡君老师学习。1999年3月-2006年6月在涪陵颜其筠诊所跟随颜其筠老师学习。2006年8月-2014年在涪陵区顺江社区卫生室开始社区医生工作。2009年-2012年在重庆市高等医药专科学校临床医学专业学习。2014年取得执业医师资格证。2014年1开办刘发珍诊所。特色门诊:儿科，妇科。