四川省彭州市：徐刚
徐刚，男，汉族，本科，党员，1979年1月13日
工作单位：四川省彭州市通济镇徐氏诊所，从事医生工作22年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1997年12月—2000年12月在71971部队医院工作
1998年9月—11月期间参加微山湖抗洪抢收，荣获三等功一次
2001年9月–2004年6月在成都市中医药大学学习，荣获成都市‘三好学生’，成都市‘优秀学生’
2008年5月，在5.12汶川地震中，荣获彭州市‘优秀个体’
2004年至今，在彭州市徐氏诊所工作
毕业于成都中医药大学。1997年参加工作，先后工作，学习进修于解放军71971部队医院，四川华西医院，四川省中医院，彭州市人民医院，彭州市中医院。擅长从事消化，呼吸，免疫，老年病等医疗工作，在中西医配合下增强人体免疫力方面有较好的研究；参加过98年抗洪任务，5.12汶川地震红十字医疗救援，玉树地震红十字医疗救援。
徐刚医生作为一名退伍军人，秉承爱祖国，爱人民的情怀，在诊所里面处处为病人考虑，能吃药不打针，能打针不输液的原则，对每一位前来就诊的病人都多沟通，多询问，了解病人的病程情况，为病人给出合理有效的药物进行治疗。
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