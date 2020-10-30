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四川省泸州市：钟华永

2020年10月30日14:34 来源：人民网-人民健康网

钟华永，男，汉，初中，党员，1957年1月

工作单位：泸州市纳溪区东升街道九川村钟华永卫生室，从事医生工作40

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1976年参军，在部队读书学医

1982年专业，在河南中医大学深造三年

1985年泸州市江阳区忠义卫生院上班

1989年泸州市江阳区忠义卫生院院长

2012年退休之后再九川村开了钟华永卫生室

钟华永，全科医生，中医副教授，1976年参军在部队学医，1982年在河南中医大学深造三年。1985年回到当地基层卫生院上班，最后担任卫生院院长。退休后到基层卫生站上班。钟老师好学上进，不断提高，在基层工作的四十余年里，医术得到了不断都升华。作为一名基层医务工作者，钟老师始终坚守医生的本质——治病救人，他是名副其实的健康护航者，为患者排忧解难，并且解决了很多病人的疑难杂症。钟老师不仅自己治病救人，还有一颗想要把自己精湛技术传承下去的心，所以早在二十多年前他就开始收徒弟了，他无私的传授自己的所学和多年来总结的经验，他的弟子也大多都学有所获，现在他的徒弟些也都奋斗在基础一线，为一方百姓的健康保驾护航。真正的是桃李满天下，造福一方百姓！ 

(责编：李轶群、许晓华)


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