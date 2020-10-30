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四川省自贡市：肖建梅

2020年10月30日14:29 来源：人民网-人民健康网

肖建梅，女，汉，中专，群众，1978年1月

工作单位：自贡市大安区凤凰乡济公村卫生室大山分室，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1993年7月-1996年7月自贡康复学院

2007年7月-2003年7月成都卫校

1997年8月-至今自贡市大安区凤月镇济公村卫生室

肖建梅，执业医师，全科医生。从事临床工作20余年，在工作中累积了丰富的临床经验。

多年来，肖医生一直奋斗在基层一线，为当地老百姓的健康保驾护航，并且解决了很多病人的疑难杂症，深得老百姓的爱戴。在工作中，肖医生深切的认识到一个合格的医生应具备的素质和条件。努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习，通过学习查看订阅的业务杂志及书刊，学习有关卫生知识，即时写下了相关的读书笔记，丰富了自己的理论知识。通过各种培训和业务专业讲座，并多次参加医院组织的，新的医疗知识和医疗技术以及相关理论，从而开阔了视野，扩大了知识面。已能独立完成诊治过程，并能处理相关并发症，以及从病人就诊、住院至出院期间的相关病历文书。工作中严格执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程，一丝不苟的处理每一位病人，在最大程度上避免了误诊误治，尽可能的避免了差错事故的发生。

2017年5月又受中华医学会邀请参加了“北京大学中药高级研修班”学习，受北京大学专家亲自指导，医术又获得较大提升。

2018年8月19日首届中国“医师节”上被评为自贡市100名“盐都好医生”之一。 

(责编：李轶群、许晓华)


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