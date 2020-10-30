四川省宜宾市：沈杨力
沈杨力，男，汉族，中专，群众，1992年9月
工作单位：四川省宜宾市珙县王家镇长埂村卫生室，从事医生工作2年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2010年至2013年就读于合江县少岷职业技术学院护理专业
2014年至2016年在王家镇卫生院就职
2018年至今在王家镇长埂村卫生室工作
自2018年至今担任乡村医生，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注了超多的精力和心血，守护着当地农民的健康。为病人除疾祛病，排忧解难，赢得了广大群众的信赖和赞誉。
2013年刚毕业，沈杨力被安排在镇卫生院工作，由于工作认真出色，不计个人得失，任劳任怨，深得同事和群众好评。沈杨力家所在村人口二千五百余人，地广人稀，一直也来都只有沈杨力父母两名乡村医生，眼看他们慢慢变老，腿脚不再那么利索，而乡村医生大多都是走村串户。2018年沈杨力毅然辞去卫生院工作，回家开始在爸妈的指导下干起了乡村医生工作。
在平凡的工作岗位上，日诊临床夜读书，刻苦学习，勤奋钻研，尽可能多地学习和掌握医学知识，在专业上力求精益求精。
从事乡村医生工作以来，每一天上门就诊的病人十分多，从没有收取一分钱诊费，跑遍乡村每1条小道，深知每一户村民身体健康状况，谁患过哪些慢性病，谁对哪些药物过敏，谁家有几个小孩，在心里一清二楚。由于工作繁忙，从没睡一个安稳觉，从没过一个简单愉快的节日。
以群众身体既心理健康为己任，刻苦学习，勤奋钻研，为家乡的美好明天付出一点努力。解群众之疾苦，保百姓之安康。为和谐社会添砖加瓦。心系群众疾苦，关心群众安危，保障了一方百姓的健康安全。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn