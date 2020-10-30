四川省宜宾市：牟芝长

牟芝长，男，汉，中专，群众，1972-5-28

工作单位：四川省宜宾市兴文县大坝苗族乡建国村牟芝长村卫生室，从事医生工作28年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1989年9月-1995年9月兴文县城柏乡湾卫生室万文仲老师处学医

1995年9月-1998年7月重庆第二卫生学校学习并获得乡村医生证书

1998年9月-至今创办兴文县大坝苗族乡建国村牟芝长村卫生室

17岁那年跟随父母，到兴文县城柏乡湾卫生室万文仲老师处学医。经重庆第二卫生学校函授取得中专学历，1998年取得乡村医生证书。

1998年，26岁的我到大坝建国村任职乡村医生。负责村里公共卫生服务项目，这一做就是二十多年了。现在我们村大概2000多人，65岁以上的老年人有250余人，高血压患者135人，糖尿病患者35人。体检、讲座、随访、登记……公共卫生服务项目多，压力也比较大。

目前建国村登记在册老年人每年免费体检1次，而慢性病患者1年体检4次，包括血压、血糖、体重、视力等多个指标。此外，每年还要开展6次膳食科普、高血压预防、安全用药等方面的健康知识讲座，基本覆盖全村中老年人。

不过，我的工作还不仅仅如此。2015年，我开始成为村里的签约家庭医生。目前，已签约556户家庭，覆盖群众2300余人。家庭医生的责任更重，主要就是服务家庭，为群众提供健康普及、咨询指导等等。这也对我的专业知识、技术能力提出了更高的要求。

深知责任重大，我开始了新一轮的学习与深造。2017年，我获得乡村助理全科证。2017年，我还参加了针灸、推拿等多个适宜技术培训班。在我看来，身上的责任越来越大，自身的技术能力也要不断提高。