刘伟，男，汉，大专，党员，1980.12

工作单位：四川省眉山市仁寿县黑龙潭镇白泥村卫生室，从事医生工作21年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1999年—至今，一直从事医疗卫生事业。并为此不断学习努力。

从事医疗工作21多年来，自己在平凡岗位上兢兢业业、任劳任怨、刻苦钻研，得到了患者的赞誉、同事的好评。全心全意，热情为患者服务。从医21多年来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫、社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解内科疾病发展的新动态，积累新经验。工作严谨，责任心强。从医多年来，自己一直保持着高度的责任心、良好的职业道德、严谨的工作态度，并有较强的综合分析能力。在空前紧张的医患关系面前，不抱怨，牢记救死扶伤的职责，严格要求自己，加强医患沟通，提高服务品质，不断学习掌握医患沟通技巧。此外，自己还非常重视诊疗过程中的心理疏通，在给病人看病时，关注患者的心理变化，坚定不移地认为一个亲切的笑脸、一个鼓励的眼神、一句温暖的问候语、一个拉扶的细心动作本身就是一味对症良药。从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得了病人的理解、支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。作为一名中国共产党党员，自己以身作则，积极参加单位组织的政治学习，认真领会理论精神，并积极参加各种义务劳动，积极参加医院的下乡任务，不怕苦，不怕累，立足于本职，立足于社会，为群众提供医疗服务、医疗咨询、卫生保健、精神慰藉服务。依靠熟练的专业技术、良好的医德医风及高尚的思想品质，得到群众的广泛好评。

在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在竞争中求生，在竞争中求发展，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。