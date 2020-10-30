四川省成都市：冯桂琼

冯桂琼，女，汉，本科，群众，1968年07月12日

工作单位：四川省成都市大邑县蔡场镇万福街冯氏诊所，从事医生工作27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1989-1992年，就读于成都中医药大学

1992年-2001年10月，在双流永安医院工作

2002年至今在大邑冯氏诊所工作

冯桂琼出生于医学世家，其父亲在四川省大邑县的医院和诊所从医至今，冯桂琼自小就非常崇拜父亲，在她父亲的熏陶下，立志也要成为一名为老百姓解除疾苦的人民医生。

1989年，考上成都中医药大学，她努力学习，刻苦钻研，1992年毕业后到双流县永安医院参加工作，在诊疗技术上一心进取，积累了丰富的临床经验。

2001年，她和父亲回到四川省大邑县蔡场镇开办了诊所，在基层从事医疗卫生工作，至今行医已有27个年头。冯桂琼是诊所里的全科医生，更是诊所的“顶梁柱”。每天接诊的患者多达七八十人，许多老百姓都是赶几公里的路，去找她看病，还有一些远地方的患者，更是不辞奔波地专程到大邑冯氏诊所找她看病。

冯桂琼是一位十分谦和的医生，工作中非常的耐心，多年的从医经验让她成为了一位医术严谨，深谙患者心绪的好医生。

“让老百姓免受病痛折磨”这是冯桂琼医生视为职业名言的一句话。她说，医生是一个必须得终生学习的职业，必须要精益求精，不断学习新的临床诊疗技术，为患者解除病症。医者仁心，患者在生病之时已经非常痛苦，医生应该保持耐性尽量减轻患者的压力和疼痛，也是这句话不断的督促她保持对这份职业的使命感和新鲜感。