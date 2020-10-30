陈红，女，汉，大学本科，无，1968年9月

工作单位：宜宾市妙春堂诊所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1986—1990年四川大学华西医学院临床专业毕业，大学本科

1990--1994实习工作于宜宾市第二人民医院

1995--1997泸州医学院进修学习

1997-1998华西医科大学第二附属医院进修学习

工作时间每年利用半个月时间在北京协和医院进修学习

1998—至今在妙春堂诊所工作。

从医近25年信守承诺，信守从病誓言，急病人之所急，想病人之所想，深受患者爱戴，不断学习，技术精湛，刻苦钻研，攻克一个个医学难题，数十年如一日，用自己的一言一行，践行着“悬壶济世”的医者之心，用良好的道德素质、敬业的工作态度和精湛的医术帮助患者，视工作为生命，待患者如亲人，用平凡的事迹诠释着一名内科医生救死扶伤、全心全意为患者服务的天职。在平凡的岗位上，以真诚、朴实、严谨、稳重的作风赢得了患者的普遍信赖和同行们的一致赞扬，以高尚的人格魅力和精湛的医术、展示了一名医务工作者的品格。在医生这个岗位上工作二十五年，积累了丰富的临床实践经验，在理解了医学的博大精深的同时，也深刻体会到自己知识的有限，在业余时间都积极汲取新的专业知识，探索新的科研项目。在平时的工作中，对病人有三颗心:一是责任心，二是耐心，三是爱心，检查病人认真仔细，解释病情透彻，坚持以人为本”和“患者至上”的服务理念，用真情为患者解除病痛，在医患之间架起了心的桥梁，给患者留下了深刻的印象。