四川省宜宾市：陈德金
陈德金，男，汉，中专，群众，1963.6.17
工作单位：四川省宜宾市高县骆家村第四卫生室，从事医生工作30年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
本人1986年跟随父亲学习中医、儿科和各种常见病，临床学习十五余年。2001年进去四川卫校深造，2003年毕业于四川省中西医专业。从步进四川卫校那一刻起，“健康所系，性命相托”这句誓词一直铭记于心，深知作为一位医学工作者的责任，不管我们的生活多么的压抑困扰。
作为医生，我们面对生命时永远应当冷静、沉着，积极，珍惜，始终坚持悬壶济世，一种对生命不离不弃的情怀，弘扬医生救死扶伤，不辞艰辛，执着追求的精神品格和高尚情操，用爱心和真诚打消医患关系。
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