烟台革命老区建设促进会向牟平革命老区中小学捐赠图书

10月28日上午，烟台市革命老区建设促进会在牟平区文化中心小学举行“向牟平革命老区中小学捐书、向嵎峡河村捐羊活动仪式”，市老促会会长李淑芹，执行会长李树军及有关负责人，牟平区政协主席、区老促会筹建办主要负责人王策铭及牟平区有关方面负责人出席了仪式，出席仪式的还有牟平区文化中心小学师生代表、嵎峡河村负责人和捐赠方-北京中科华世文化传媒有限公司代表马振强先生等。

牟平区政协主席、区老促会筹建办主要负责人王策铭致辞，他代表牟平老促会筹建办和全区父老乡亲对国家和省、市老促会对牟平革命老区教育事业发展、乡村振兴给予的关心和支持表示感谢。王策铭希望通过此次捐赠，增加学生们的知识和力量，促进牟平老区教育事业发展，带动更多村民增收致富，并以此为契机，激励更多人关心和关爱革命老区，为建设美丽幸福牟平做出积极贡献。

市老促会副会长吴鸿政代表市老促会讲话，他说，为助力老区教育，帮扶老区发展，根据国家和省老促会的安排，北京中科华世文化传媒有限公司共向我市捐赠图书四万册，捐赠来自陕西富平的优质奶山羊12只。市老促会决定将其中5300册图书捐赠给牟平革命老区的中小学，将12只奶山羊全部捐赠给英雄杨子荣故里嵎峡河村。吴鸿政指出，“为老区谋发展、为老区人民谋幸福”是创建老促会的初衷和使命，我们要发扬“艰苦奋斗、敢为人先、忠诚担当、无私奉献”的胶东革命精神，急老区人民所急，想老区人民所想，帮老区人民所需，传承红色基因，弘扬红色文化，充分发挥“参谋助手”和“桥梁纽带”作用，为助力烟台革命老区教育事业发展，推动老区全面振兴做出积极贡献。

市老促会会长李淑芹、执行会长李树军向接收单位颁发了捐赠证书。

捐赠仪式结束后，李淑芹一行来到文化街道嵎峡河村，实地考察了市老促会捐资援建的自来水项目工程进展情况，对嵎峡河村今后发展奶山羊养殖业和红色旅游业提出了指导性意见。

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