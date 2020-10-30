院士、专家齐发声：感冒要重视 流感要早治

“感冒要重视，流感要早治”。10月30日，在由世界中医药学会联合会主办的首届“健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛”上，“知感冒·防流感——全民科普公益行”进行了年度工作总结并发布2021年行动计划。会议现场，中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福，中国工程院院士、络病研究与创新中药国家重点实验室主任吴以岭等与会嘉宾共同号召全民重视流感，降低流感危害。

北京中医医院院长、新冠肺炎全国防控专家组中医副组长刘清泉指出，“知感冒·防流感——全民科普公益行”活动今年已是第二届，2019年该活动通过多种渠道传播科普内容，线下公益讲座累计影响超过50万大学生，全网阅读量超过2亿次。

下一步，“知感冒·防流感——全民科普公益行”将联动整个健康产业链，与医生、媒体共同走进药店、学校、社区，全面系统推进公益行科普教育。活动将以线上线下结合的方式，普及“感冒要重视，流感要早治”科学理念，提供正确的预防方法、治疗措施，并呼吁公众行动起来，关爱自己，关爱身边人，发现感冒、流感，及时治疗、科学治疗。

据世界卫生组织统计，全球范围内每年因流感导致65万人死亡,相当于每48秒就有1人因流感而死亡。国家卫健委官方数据显示，2019年我国全国感染流感病例为3538213例，因流感死亡的人数共计269人。随着秋末冬初的到来，我国的流感疫情也将进入高发期。

“新冠和流感确实是人类所面临的两个重大挑战。流感是由流感病毒引起的一种呼吸道疾病，流感病毒很复杂，而且容易变异。”高福院士在会上表示，流感与新冠肺炎症状较为相似，初始都表现为发烧、咳嗽、乏力等，难以通过一般的临床表现鉴别。一旦发生类似状况，公众很难自主判别。为减少新冠肺炎与流感叠加流行的风险，做好流感防控具有重要意义。

与会专家指出，近年来，面对病毒性呼吸道传染病频发流行，包括连花清瘟在内等中医药发挥了整体调节、多靶点治疗的独特优势，在治疗SARS、甲型H1N1流感、新冠肺炎等方面取得了良好成效。希望能够充分发挥中医药独特优势和作用，为人民群众健康作出新贡献。