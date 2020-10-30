健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛在石家庄举行

健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛

目前，我国新冠肺炎疫情已处于常态化防控阶段，而随着秋冬季节的来临，也要警惕新冠肺炎与流感的叠加风险。10月30日，由世界中医药学会联合会主办，世界中医药学会联合会络病专业委员会、河北省医药行业协会承办的首届“健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛”在石家庄举行。与会嘉宾一致肯定了中医药在重大疫病防治及公共卫生体系建设中的重要作用，并提出面对秋冬新冠+流感的双重挑战，要持续提高警惕，加强早期个人防护与流行病学研究。

河北省人民政府副省长徐建培在致辞中表示，河北是中医药学的重要发祥地之一，为推动中医药高质量发展，省委省政府确立了中医药强省的战略目标。“全省中医药传承与创新力度不断加大，服务体系日趋完善，人才队伍规模素质逐步提高，产业发展水平持续攀升，全社会支持和发展中医药的氛围空前浓厚，中医药发展步入前所未有的加速期。”

石家庄市委副书记、市长邓沛然表示，石家庄历来高度重视中医药产业发展，制定出台了一系列支持政策措施。“下一步，石家庄将加快推进中医药工业数字化、网络化、智能化建设，加强技术集成和工艺创新，加速中医药生产工艺流程的标准化、现代化建设，打造国家生物产业基地现代中医药产业聚集区。充分发挥中医药独特优势和作用，为人民群众健康作出新贡献。”

“面对疫情，世界中医药学会联合会组织开展了中医药参与全球抗疫支持行动，提供中医药技术支持、捐助抗疫物资，为助力疫情防控作出了应有贡献。” 世界中医药学会联合会主席马建中在会上指出，在抗击新冠疫情斗争中，涌现出许多包括以岭药业在内等中医药企业，在关键时期捐款捐物，为助力疫情防控贡献了重要力量。

在主题论坛环节，“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山通过视频连线作《谈“流”色变-正确认识流感》主题分享，针对流感流行病学国内外研究、流感百年防控历程、流感防控等问题进行解读。针对公众担心的秋冬季新冠疫情反弹问题，钟南山表示，“按照目前疫情防控的制度及强度，我认为中国爆发第二波疫情的可能性很低。但在流感、新冠的双重压力下，应当持续提高警惕，加强早期个人防护，加快检测仪器开发与疫苗研制。”

“人民英雄”获得者、中国工程院院士张伯礼通过视频连线以《弘扬抗疫精神，坚定文化自信》为主题做分享。他指出，抗击新冠疫情，中医药全程参与，不可替代。在治疗患者过程中，“中医进方舱，中医包方舱”展现了良好效果，有效降低了轻转重的病例。“大疫出良药，对于疗效确切的连花清瘟等非常出色的老药，也要加强成果转化与推广，发挥中西医结合优势，夺取抗疫的最后胜利。”张伯礼说。

中国疾病预防控制中心主任、中国科学院院士高福在《新冠与流感今冬的挑战》主题分享中表示，要加强对病毒流行趋势、流行特点、应对策略的分析研判，以“四早”作为疫情防控的重要工作，即早发现、早报告、早治疗、早隔离。同时，疫情防控也需要公众的广泛参与和理解，面对新冠与流感挑战，做好个人防护，及时接种流感疫苗。

中国工程院院士、络病研究与创新中药国家重点实验室主任吴以岭在《身体需要经营》主题发言中指出，在新冠肺炎疫情防控中，以岭药业连花清瘟发挥了重大作用，而在促进个人身心健康等方面，包括中医在内的中华养生文化也大有可为。他提出“通络、养精、动形、静神”养生八字经，对络病理论进行了解读，并介绍了以岭药业打造的医药健养全生态产业链，力求帮助大众提升健康养生意识。

2021年“知感冒防流感”全民科普公益行启动

会上，北京中医医院院长、新冠肺炎全国防控专家组中医副组长刘清泉院士对2020年“知感冒防流感”全民科普公益行进行年度总结并介绍下一年工作计划，并提出要发挥中西医结合优势，在防控新冠+流感当中协作互补，一方面要做好公众健康科普，提高防控意识，另一方面要打造流感预防治疗健康管理平台，倡导“感冒要重视，流感要早治”，号召全民重视流感，降低流感危害。