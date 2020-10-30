天津市肿瘤医院互联网医院上线试运行

10月29日，全国肿瘤专科联盟管理论坛暨天津市肿瘤医院互联网医院启动仪式正式举行。论坛采取线上线下相结合、实时连线互动的形式，汇聚全国肿瘤领域院士和专家学者，围绕专科特色协作、医院高质量发展、互联网医院建设、医疗服务模式创新等专题开展研讨与交流，积极推动优质医疗资源共享，探索肿瘤专科协作模式。天津市肿瘤医院院长郝继辉介绍“天津市肿瘤医院互联网医院”微信小程序同期上线试运行，将向肿瘤患者提供更加便捷的“互联网+医疗”健康服务。

全国肿瘤专科联盟管理论坛暨天津市肿瘤医院互联网医院启动仪式

信息技术飞速发展的新时代下，“互联网+医疗”的融合发展已成为新趋势。据悉，为进一步优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，天津市肿瘤医院制定“一院四区”发展战略，布局未来网上院区，委托北京圆心科技集团建设天津市肿瘤医院互联网医院平台，开发天津市肿瘤医院互联网医院微信小程序，实现线上咨询、复诊取药、核酸检测结果查询、检验报告查询等功能，全部诊疗流程可跟踪、可追溯、可量化。患者进入互联网医院即可向医生发起在线咨询、视频问诊、网上开药等线上诊疗服务，支持药品配送到家、药房自取、自助机具取药等多种购药方式，实现患者-医生-医院-药房之间的互联互通。

天津市肿瘤医院互联网医院医师出诊

郝继辉表示，肿瘤医院通过优化管理、整合资源，综合考虑肿瘤疾病特点和患者实际需求，以当前发病率较高、复诊需求量较大的乳腺癌为天津市肿瘤医院互联网医院试运行病种，重点集合医院5个乳腺优势科室共82名医生开通线上咨询，可通过图文或视频的方式与患者进行一对一问诊，在继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作、保障患者诊疗质量的基础上，避免线下门诊人群聚集，减少现场排队等候时间。尤其是病情较为稳定的复诊患者和异地患者，在家就能与医生进行线上互动，避免了往返医院的奔波周折。

郝继辉介绍，经过一段时期的试运行后，天津市肿瘤医院互联网医院将实现全院各病种的线上问诊，并逐步实现“护理上门”、“患者离院管理”、“病历寄送”等服务，进一步提升患者就医体验。与此同时，天津市肿瘤医院互联网医院还规划了肿瘤专科协作平台，未来可与全国52家肿瘤专科医院有针对性地开展远程诊疗、联合门诊、教学培训等内容，进一步探索专科协作和协同发展的新机制，为促进区域医疗资源共享、规范肿瘤诊疗质量、助力学科发展协作发挥积极作用。