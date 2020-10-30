专家：骨关节炎全病程管理体系亟待加强

10月20日为世界骨质疏松日，随着骨骼健康教育的进一步普及，公众对骨质疏松预防和钙质补充意识有所提升，但对于威胁中老年骨骼健康的骨关节炎的防治意识仍然相对薄弱。

基于当前骨关节炎这一慢性疾病管理现状，中华医学会骨科分会副主任委员、北京协和医院骨科主任医师及外科学系主任翁习生与北京大学人民医院骨关节科主任林剑浩就如何提升我国骨关节炎防治水平这一议题，纷纷指出应进一步建立骨关节炎全病程管理体系，积极落实早诊早治，及早干预，并深入普及阶梯化、个体化的治疗策略。

翁习生认为，中国骨关节炎防治面临患者就诊率低、晚确诊、治疗依从性差“三大挑战”。这主要是因为骨关节炎发病隐匿，疾病进展相对缓慢，其危害不会造成突发、致命的影响，极易被忽视，导致患者往往就诊滞后，错过了“最早治疗时间”，同时由于缺乏长期管理意识，患者即便就医，诊疗态度也不够积极，治疗依从性不强。

翁习生介绍道，早期骨关节炎主要有三个表现，一是怕风怕冷，不能吹空调，大夏天要穿毛衣和秋裤。二是上下楼关节会疼。三是怕蹲，蹲下去起不来。三个表现当中有一到两个，就说明关节有问题，应及时找医生进一步判断。

翁习生表示，骨关节炎的全病程管理不是只针对医患双方，而是与每个人息息相关。没有骨关节的健康，就没有人体的健康，每个人都是自己健康的负责人。推行骨关节炎全病程管理首先需要让意识深入人心。其次，需要制定覆盖全程的规范流程，进一步明确实操性的概念界定与措施，尤其是能让普通大众认同与接受。其实，就是让病人先有理念，然后用起来、用到位，这样才能管理好疾病。

北京大学人民医院骨关节科主任林剑浩则认为，全病程管理从严格意义上来说即“没病防病，有病治病”。其中，“有病治病”包括保守治疗、药物治疗、手术治疗和康复治疗。

“骨关节炎全病程管理中重要的一环就是运动康复。”林剑浩强调，运动康复不再只是针对运动员受伤后的康复，而是针对不同人群、不同环境、不同身体状况的运动医学处方。我们正在探索将其融入到骨关节科临床应用上。推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式，更好地在骨关节炎领域践行，需要社会各界的合力。