罗氏制药将携制药与诊断亮相进博会

第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）即将于11月5日至10日在上海举办，生物技术公司罗氏将再度携制药与诊断亮相。

“进博会为推动开放型世界经济注入‘中国动力’，是广大外商企业把握‘中国机遇’的最佳平台。在疫情全球蔓延、国际经贸形式严峻的背景下，进博会的如期举办让全世界见证了中国魄力与持续推进高水平对外开放的决心。”罗氏制药中国总裁周虹表示，作为进博会的长期伙伴，罗氏一如既往支持进博会的举办。我们期待通过进博会，将全球领先的创新产品与诊疗方案第一时间惠及中国患者，以实际行动践行对中国患者的长期承诺。

周虹介绍，本届进博会，罗氏制药与诊断三度携手参展，全方位展示覆盖从疾病预防、精准诊断与治疗、疾病管理等全生命周期的创新产品和全病程管理案例。今年的罗氏展台上，一朵绽放的创新之花屹立其中，象征着“诊疗携手-创新点亮未来”。闪耀的双色DNA分子链从展台中间盘旋交织而上，创新基因深嵌其中，律动的生命之光即刻被点亮。罗氏制药与诊断将携手与共，让创新之花常开，全程守护患者，引领健康未来。