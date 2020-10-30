“中国劳务—关心关爱建筑产业工人项目”正式启动

10月27日，2020中国建筑产业互联网大会在四川省成都市举办，1000余位建筑行业专家和企业家齐聚蓉城，围绕建筑产业如何实现“互联网+”进行研讨交流。会上，由中国建筑业协会供应链和劳务管理分会与人民网·人民健康共同发起、打造的“中国劳务——关心关爱建筑产业工人项目”正式宣布启动。

随着《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《建筑工人实名制管理办法（试行）》等政策出台，“建筑工人”已逐渐成为一个具有技术性、专业性、创新性、工匠精神的复合型人才职业。近年来，伴随建筑工人群体收入水平的提升，建筑工人群体在健康管理、安全理财、生活消费、文化教育等多方面的需求也在日益增加。

本次启动的“中国劳务——关心关爱建筑产业工人项目”是在住建部、中国建筑业协会等有关单位指导下，专门为建筑产业工人服务的平台。平台集合双方各自优势为中国建筑产业工人提供囊括健康科普、健康管理、安全培训、生活消费、金融保险、文化娱乐等综合服务。