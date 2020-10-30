妇幼健康近期重点工作推进会暨妇幼健康综合管理培训班在杭州召开
2020年10月27-28日，妇幼健康近期重点工作推进会暨妇幼健康综合管理培训班在浙江杭州召开。国家卫生健康委妇幼司宋莉出席会议并讲话。
会议充分肯定了今年以来妇幼健康各项工作取得的积极进展，就推动“两纲”实施、加强妇幼健康信息工作、做好妇幼保健机构秋冬季新冠肺炎疫情防控、保障母婴安全、推进妇幼保健机构绩效考核、防范化解系统性风险等六个方面进行了具体部署。会议强调，提高政治站位、狠抓责任落实、加强宣传引导，严格落实各项工作要求，不断推动妇幼健康事业取得新进展。
会议报告了2019年全国妇幼健康信息分析结果，邀请委机关党委常务副书记杨建立、北京大学第一医院教授李六亿就卫生健康系统党建、医院感染管理与防控进行专题讲座。各省（区、市）卫生健康委妇幼处处长、省级妇幼保健机构院长及相关专家共80余人参加了会议。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn