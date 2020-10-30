妇幼健康近期重点工作推进会暨妇幼健康综合管理培训班在杭州召开

2020年10月27-28日，妇幼健康近期重点工作推进会暨妇幼健康综合管理培训班在浙江杭州召开。国家卫生健康委妇幼司宋莉出席会议并讲话。

会议充分肯定了今年以来妇幼健康各项工作取得的积极进展，就推动“两纲”实施、加强妇幼健康信息工作、做好妇幼保健机构秋冬季新冠肺炎疫情防控、保障母婴安全、推进妇幼保健机构绩效考核、防范化解系统性风险等六个方面进行了具体部署。会议强调，提高政治站位、狠抓责任落实、加强宣传引导，严格落实各项工作要求，不断推动妇幼健康事业取得新进展。

会议报告了2019年全国妇幼健康信息分析结果，邀请委机关党委常务副书记杨建立、北京大学第一医院教授李六亿就卫生健康系统党建、医院感染管理与防控进行专题讲座。各省（区、市）卫生健康委妇幼处处长、省级妇幼保健机构院长及相关专家共80余人参加了会议。