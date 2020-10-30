山东青岛新增1例确诊病例 系医院隔离封闭病区护士

中新网10月30日电 据山东青岛卫健委网站消息，10月29日，青岛市新增1例普通型新冠肺炎确诊病例，系接收市胸科医院新冠肺炎患者的定点收治医院——市第三人民医院隔离封闭病区护士，贾某某，女，34岁。该护士在10月18日之前，多次核酸检测均为阴性，18日进入隔离封闭病区工作，一直在隔离封闭状态下工作和生活，与外界没有接触。已排查所有密切接触者均为隔离封闭状态下人员，目前核酸检测结果均为阴性。

该定点医院专门收治市胸科医院转移的新冠肺炎患者，作为定点医院后，一直在国家和省、市专家现场指导下，进行新冠肺炎患者治疗和医护人员防护工作。经国家和省、市联合专家组调查研判，该护士系个人在隔离封闭病区内操作中意外暴露造成偶发感染，没有发现医院在制度管理上的漏洞，排除社区感染可能，无社区传播风险。

目前，已要求各医疗机构进一步加强医护人员防护培训，强化个人防护意识，严格执行操作规范，加强现场巡查督导，杜绝意外风险。