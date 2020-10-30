德国单日新增首超1.6万 实现全民接种疫苗或需至2022年

中新社柏林10月29日电 (记者 彭大伟)29日，德国疾控部门公布的单日新增确诊感染新冠病毒人数首次突破1.6万，达16774，创下该国暴发疫情以来单日确诊人数新高。当天，德国疫苗常设委员会主席托马斯·默滕斯表示，德国预计要到2022年才能实现全民接种新冠疫苗。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所当天公布了这一数据。据德国“时代在线”实时数据，截至当地时间29日晚18时许，德国累计确诊489202人、治愈339105人、死亡10383人。

此前一天，德国总理默克尔宣布将于11月2日起至11月底在全国范围内实施大规模的封锁措施，包括关闭大部分公共设施、餐饮娱乐场所以及限制个人出游等。

对于备受关注的新冠疫苗研发进展，设在罗伯特·科赫研究所内的德国疫苗常设委员会主席托马斯·默滕斯当天向德国丰克传媒集团表示，他预计需要等到2022年才能在德国实现全民接种新冠疫苗。

德国疫苗常设委员会负责为该国不同种类的疫苗接种提供权威建议。托马斯·默滕斯本人是德国乌尔姆大学病毒学家。

针对这一判断的依据，托马斯·默滕斯解释道，从纯数学计算的角度来看，即使德国每日接种人数能够达到10万人，也需要150天时间才能为1500万人完成接种。对于总人口超过八千万的德国，他指出，要达到每日接种10万人的目标已经是一项挑战。

“需要用上较长一段时间实施新冠疫苗接种后，我们才能观察到疫情态势出现明显的转变。”托马斯·默滕斯表示。