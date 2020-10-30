德国单日新增首超1.6万 实现全民接种疫苗或需至2022年
彭大伟
中新社柏林10月29日电 (记者 彭大伟)29日，德国疾控部门公布的单日新增确诊感染新冠病毒人数首次突破1.6万，达16774，创下该国暴发疫情以来单日确诊人数新高。当天，德国疫苗常设委员会主席托马斯·默滕斯表示，德国预计要到2022年才能实现全民接种新冠疫苗。
德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所当天公布了这一数据。据德国“时代在线”实时数据，截至当地时间29日晚18时许，德国累计确诊489202人、治愈339105人、死亡10383人。
此前一天，德国总理默克尔宣布将于11月2日起至11月底在全国范围内实施大规模的封锁措施，包括关闭大部分公共设施、餐饮娱乐场所以及限制个人出游等。
对于备受关注的新冠疫苗研发进展，设在罗伯特·科赫研究所内的德国疫苗常设委员会主席托马斯·默滕斯当天向德国丰克传媒集团表示，他预计需要等到2022年才能在德国实现全民接种新冠疫苗。
德国疫苗常设委员会负责为该国不同种类的疫苗接种提供权威建议。托马斯·默滕斯本人是德国乌尔姆大学病毒学家。
针对这一判断的依据，托马斯·默滕斯解释道，从纯数学计算的角度来看，即使德国每日接种人数能够达到10万人，也需要150天时间才能为1500万人完成接种。对于总人口超过八千万的德国，他指出，要达到每日接种10万人的目标已经是一项挑战。
“需要用上较长一段时间实施新冠疫苗接种后，我们才能观察到疫情态势出现明显的转变。”托马斯·默滕斯表示。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn