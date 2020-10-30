法国确诊病例超128万 官方公布第二次全国“封城”实施细节

中新社巴黎10月29日电 (记者 李洋)当地时间29日，法国累计新冠肺炎确诊病例超过128万例。法国官方当晚公布第二次全国“封城”实施细节。

法国卫生部当晚发布的官方疫情数据显示，法国29日单日新增确诊病例达47637例。法国官方累计确诊病例当天超过128万例，达1282769例。法国新冠肺炎死亡病例现为36020例，新增死亡病例达235例。

法国新冠住院患者人数29日增至21183人，比前一日增加976人；重症患者人数现为3156人，比前一天增加111人。大巴黎地区住院患者人数当天突破5000人，达5062人。法国病毒检测阳性率已达19.4%。

法国官方当晚公布第二次全国“封城”实施细节。法国总理卡斯泰在发布会上表示，“封城”期间民众一般都要留在家中，合理外出理由只包括上班、购买日用品、去医院看病，同时也可以每天在住所1公里范围内进行体育锻炼1小时。

在此次全国“封城”期间可以开放的场所将包括超市、食品店、杂货店、洗衣店、加油站等提供基本服务的场所。除此之外，中小学、幼儿园等教育机构仍将继续开放。餐馆、酒吧等非必需公共场所仍然要关闭。

卡斯泰表示，民众如果确需外出仍需持《破例出行证明》。该证明当晚在法国政府和内政部官方网站恢复下载。如果民众外出没有合理理由或没有携带出行证明，将会面临处罚。

法国教育部长布朗盖表示，6岁以上学童和学生在学校都须戴口罩；继续开放的中小学等教育机构要做好防疫措施；大学关闭但须提供远程教育。

法国将于30日正式实施第二次全国“封城”，为期一个月。法国官方今后每两周将对疫情进行评估。29日是很多商店在“封城”前的最后一天正常营业，记者看到不少民众前往商店抢购多种商品。(完)