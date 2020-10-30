美单周新增确诊超50万例 新冠流感双重流行风险增大

中新网10月30日电 据美国中文网报道，近日，美国的新冠疫情持续恶化，截至当地时间29日，美国近一周的新增确诊病例超过了50万例，创下新高；美疾控中心预测，该国死亡病例可能在11月21日超过25万例；除新冠疫情外，伴随气温降低，美国的流感患者也在持续增加，引发了民众对新冠和流感双重疫情流行的担忧。

单周新增超过50万例

据报道，截至29日，美国过去一周的日增病例超过7万例，单周累计确诊更是超过50万例。根据美国约翰斯·霍普金斯大学的实时统计数据，截至北京时间30日7时25分，全美累计确诊已超894万例，死亡逾22.8万例。

报道称，与春季和夏季的疫情不同，现在全美的病例在地理上更加分散。而随着天气变冷，更多人聚集在室内，预计感染数量将继续增加。

“目前，我们没有看到有证据表明当前(病例)激增的任何一个州，已经达到顶峰并开始下降。”美国新冠跟踪项目指出。

而在一部分州，医疗系统正面临重压。目前，全美的住院人数已从月初的平均约3万人增加到近4.3万人。根据统计，住院人数仍在增长。

美疾控：11月21日全美死亡病例超25万

伴随确诊病例激增，死亡病例也在持续增加。报道指出，由于死亡人数是一个滞后的指标，预计死亡人数将在未来几周内快速上升。

当地时间10月29日，美国疾病控制与预防中心(CDC)发布的一份整体预报预测显示，到11月21日，美国将有24.3万至25.6万例新冠死亡病例。

据介绍，CDC前主任弗里登在10月早些时候就曾警告，美国将还有2万人死于新冠，还说这是“不可避免的”。

同时，CDC还在最新的研究中提醒，在佛罗里达州，死于新冠的人数比想象的要多。根据CDC的新报告，佛州的官方死亡人数可能少算了数千人。

恐出现新冠与流感双重感染

由于秋冬季的到来，除新冠疫情外，流感病例也是目前疫情防控的一个重点。当地时间29日，美国加利福尼亚州索拉诺郡的卫生官员表示，他们发现了首例新冠和流感检测均呈阳性的病例。

索拉诺郡卫生官马蒂亚斯在一份声明中说，“鉴于今年冬天新冠病毒和季节性流感同时活动的可能性，感染其中任何一种疾病都可能削弱你的免疫系统，使你更容易感染其他疾病。”

报道称，虽然双重感染病例相对少见，但专家警告称，随着气温下降和流感季的开始，双重感染的可能性将会上升。该名官员强调，这一病例很好地提醒了人们，应该尽快接种流感疫苗。