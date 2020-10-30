中国驻法大使馆提醒在法中国公民务必加强疫情防护和安全防范

中新网巴黎10月29日电 (记者 李洋)中国驻法大使馆当地时间29日提醒在法中国公民务必加强疫情防护和安全防范。

中国驻法大使馆的提醒说，当前，法国第二波新冠肺炎疫情来势凶猛，形势严峻，旅法华侨华人和中国籍留学生确诊数量近期持续增加。法国总统马克龙于10月28日晚宣布自10月30日0时起全面实行封禁政策，呼吁所有人居家防护，减少外出。

此外，近期法国连续发生恶性持刀杀人事件，社会治安环境有所恶化，旅法华侨华人面临的安全风险不容小觑。

鉴上，中国驻法国大使馆再次提醒旅法中国公民务必加强疫情防护和安全防范，采取切实措施维护自身健康和安全。

一、详细了解并严格遵守法国政府发布的疫情防护政策，非必要不外出，尽量减少对外接触。加强个人卫生防护措施，勤洗手、勤消毒。如确需外出，请注意佩戴口罩，保持社交距离，按要求携带必要证明材料。

二、提高警惕，加强住所、店铺安保措施，外出时加强安全防范。如遇盗抢等紧急情况，请务必及时报警，并联络中国驻法国使领馆寻求协助。

驻法国使馆领事保护与协助电话：+33-153758840

驻马赛总领馆领事保护与协助电话：+33-491320019

驻里昂总领馆领事保护与协助电话：+33-785620931

驻斯特拉斯堡总领馆领事保护与协助电话：+33-609994464

驻圣但尼总领馆领事保护与协助电话：+262-693925807

驻帕皮提领事馆领事保护与协助电话：+689-87295620

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991(完)