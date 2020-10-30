中国驻法大使馆提醒在法中国公民务必加强疫情防护和安全防范
中新网巴黎10月29日电 (记者 李洋)中国驻法大使馆当地时间29日提醒在法中国公民务必加强疫情防护和安全防范。
中国驻法大使馆的提醒说，当前，法国第二波新冠肺炎疫情来势凶猛，形势严峻，旅法华侨华人和中国籍留学生确诊数量近期持续增加。法国总统马克龙于10月28日晚宣布自10月30日0时起全面实行封禁政策，呼吁所有人居家防护，减少外出。
此外，近期法国连续发生恶性持刀杀人事件，社会治安环境有所恶化，旅法华侨华人面临的安全风险不容小觑。
鉴上，中国驻法国大使馆再次提醒旅法中国公民务必加强疫情防护和安全防范，采取切实措施维护自身健康和安全。
一、详细了解并严格遵守法国政府发布的疫情防护政策，非必要不外出，尽量减少对外接触。加强个人卫生防护措施，勤洗手、勤消毒。如确需外出，请注意佩戴口罩，保持社交距离，按要求携带必要证明材料。
二、提高警惕，加强住所、店铺安保措施，外出时加强安全防范。如遇盗抢等紧急情况，请务必及时报警，并联络中国驻法国使领馆寻求协助。
驻法国使馆领事保护与协助电话：+33-153758840
驻马赛总领馆领事保护与协助电话：+33-491320019
驻里昂总领馆领事保护与协助电话：+33-785620931
驻斯特拉斯堡总领馆领事保护与协助电话：+33-609994464
驻圣但尼总领馆领事保护与协助电话：+262-693925807
驻帕皮提领事馆领事保护与协助电话：+689-87295620
外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991(完)
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn