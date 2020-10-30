关爱新闻工作者系列健康讲座暨第97期记者大讲堂活动在北京举行

10月29日，中国记协与人民日报社健康时报社共同举办关爱新闻工作者系列健康讲座暨第97期记者大讲堂活动，邀请北京医院心内科副主任、临床药物试验中心副主任、超声心动图室主任汪芳，作关于心血管健康和猝死预防的专题讲座，帮助新闻工作者提高防治心血管疾病的能力。来自中央主要新闻单位、全国性行业类媒体、北京市属媒体以及部分新媒体的新闻工作者代表50余人聆听讲座，并与专家进行现场互动。

汪芳表示，近年来，全国每年心源性猝死人数高达55万人，死亡率居全球第一，每5个中就有2个死于心血管疾病，心脑血管疾病已成为我国首位死因。新闻工作者采编压力大、生活不规律、睡眠时间不足等工作环境和职业习惯，给心血管疾病发生带来更大风险。同时，为帮助新闻工作者采取有效措施保护血管、预防和治疗心血管疾病，汪芳还围绕动脉粥样硬化、心脏性猝死、血脂异常、高血压危害、肥胖症真相、心肺复苏操作等话题，深入浅出地介绍了7个心梗的“逃生秘笈”、防治高血压的睡眠膳食、血脂检查的“早发现”“早预防”、心肺复苏的操作步骤等健康知识，提醒大家要努力做到良好睡眠，维持“三多三少”合理饮食，适当运动控制体重，严格戒烟限酒，保持心态平衡，通过积极改变生活方式来防控心血管疾病。

中国记协国内部副主任陈建平在主持讲座时强调，新闻工作者肩负光荣职责使命，新闻工作任务繁重，“加班熬夜、四处奔波”是新闻工作者生活的真实写照，由于长期处于高压力、高强度的工作环境，健康透支已成为新闻工作者面临的严峻现实。从近几年来自全国各地媒体记者的新闻援助项目申请材料可以看出，在诸多威胁新闻工作者健康的因素中，心血管健康引发的猝死事件并不鲜见。为切实保障新闻工作者的健康权益，中国记协举办关爱新闻工作者系列健康讲座，以实际行动关心和保障新闻工作者身心健康权益，提高新闻工作者的健康意识和风险防范意识，引导新闻界树立健康的工作生活观念和行为习惯，让广大新闻工作者真正感受到“记者之家”的温暖。