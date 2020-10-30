北京冷链食品追溯平台11月1日起运行
11月1日起，北京市冷链食品追溯平台将在全市范围正式运行，全面开展进口冷藏冷冻肉类、水产品追溯管理。昨日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市市场监督管理局副局长陈言楷介绍,该平台将督促引导进口冷链食品生产经营单位严格落实食品追溯主体责任，实现进口冷藏冷冻肉类、水产品“来源可追、去向可查”。（记者 贾晓宏 李祺瑶）
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