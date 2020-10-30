北京部署应对秋冬季疫情做好常态化社区防控工作
昨天下午，北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组工作例会召开，部署下一阶段应对秋冬季疫情，做好常态化社区防控工作。市委常委、组织部部长魏小东出席并讲话。
会议要求，各区各单位深刻认识秋冬季疫情防控面临的形势和挑战，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹，堵塞漏洞、补齐短板，更好统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，提升基层治理和疫情防控水平。要毫不放松抓好常态化疫情防控，加强宣传引导，突出科学精准，做好环境消杀，严格落实居家管控措施，做到科学防控、精准防控、有效应对。要做好入境人员机场闭环转运工作。要强化社区疫情防控工作的统筹调度，把做好社区防控与强化党的领导、提升物业管理水平、推进垃圾分类等重点工作有机融合起来，以疫情防控推动首都基层治理提质增效。
会议部署了集中观察点管理工作，听取了秋冬季疫情防控形势及对社区防控工作的建议汇报。（记者 武红利）
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