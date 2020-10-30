北京部署核酸检测能力建设工作

昨天下午，全市检疫检测工作部署会以视频形式召开。市委常委、组织部部长魏小东，副市长卢彦，市政协副主席、市医保局局长于鲁明出席会议。

会议要求，充分认识核酸检测能力建设在疫情防控中的重要作用，把核酸检测能力建设当作一项严肃的政治任务抓紧抓好。大规模核酸检测是对社会治理体系和治理能力的集中检验，要提高组织动员能力，把工作做在前头、做在日常，充分调动居民参与疫情防控的积极性。要提高统筹协调能力，整合现有人力、物力、财力，实现资源使用效率最大化。提高应急管理能力，以提高检测能力为基础，深入研究应急启动检测工作，确保检测工作随时需要、随时启动，不打折扣将各项要求落到实处。要在加强核酸检测能力建设中强化责任落实，加强组织领导，完善工作机制，把握时间节点，以首善标准、首都速度，保质保量按时完成检测能力建设任务。

会议部署了《北京市关于贯彻落实国家进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设的实施方案》。（记者 武红利）