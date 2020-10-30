专家排除新疆疏附县疫情与此前乌鲁木齐疫情病毒相关性

新华社乌鲁木齐10月27日电（记者潘莹、李志浩）记者10月27日从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的喀什疫情防控新闻发布会上获悉，经对发现的无症状感染者样本病毒进行全基因组分析，排除疏附县疫情与7月份乌鲁木齐疫情病毒的相关性。

喀什地区卫生健康委党组书记李林玉介绍，疫情发生后，国家卫生健康委疾控局与中国疾控中心流行病学调查专家组成的工作组抵达喀什地区，与新疆维吾尔自治区疾控中心流调队伍和喀什当地流调力量共同开展工作。目前，在已检出的无症状感染者中尚未发现有明确的与相关疑似病例、确诊病例、发热病人接触史，或与冷链物品、野生动物的接触史。

目前，新疆疏附县疫情的溯源工作仍在进行中。

2020年7月15日，乌鲁木齐发生新冠肺炎疫情，至9月7日，确诊病例和无症状感染者全部清零。