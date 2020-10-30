薏苡明珠（成语里的中医）
熊 建
中草药在一般人的看法里，是比较廉价的。但东汉的马援却偏偏因为一车草药而被人冤枉了。
马援南征交趾，为了抵御瘴气侵袭，经常吃薏米。南方的薏苡果实大，马援想作为种子，回军时载了一车。等到马援死，有人上书诬告，说马援以前从南方载回来的，都是明珠彩犀一类的珍宝。后来人们就用薏苡明珠来比喻被人诬蔑，蒙受冤屈。
马援因为薏苡受诽谤，辛弃疾却因之得利。有一次，他得了疝气，形大如杯，疼痛难忍。有位道长教他一法，用薏苡和黄土一起炒，然后水煮为膏服之。果然，只服用了几次，疝核就消了。
薏苡入药，历史很长，《神农本草经》已经把它列为养心的上品。薏苡适应性强，除了高寒地区外，全国各地均可种植。果实成熟后，除去外壳外皮，用文火炒至微黄就可入药了。其主要功能是健脾、补肺、清热、利湿。
古方中用薏苡的情况很多，如张仲景创制的麻黄杏仁薏苡汤，是治疗风湿病的；薏苡附子败酱散，是治疗阑尾炎的。李时珍创制的薏苡仁粥，是治疗筋脉拘挛的；薏苡仁酒，是强筋骨、健脾胃的。
此外，薏苡的叶子作茶，可暖胃、补益气血；其根可以用来治黄疸、水肿、疝气等。民间有用它治疗牙痛、夜盲、肾炎、关节炎的。薏苡这么好，而且它的药用价值，也已经为现代研究所证明，因此，从健康角度上说，薏苡真的具有明珠一样的价值啊。
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