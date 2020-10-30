产业扶对头 小康有奔头

金秋时节，车行山西晋中市山乡，田间地头富民产业一派丰收景象，大山深处山村旧貌换新颜，一张张脱贫后的笑脸灿烂绽放。

“我们始终把脱贫攻坚作为第一民生工程、全面建成小康社会最大的硬任务。”晋中市委书记赵建平说，市里坚持精准扶贫精准脱贫，因地制宜，找准帮扶方法，选准发展路子，交出了合格的减贫成绩单——目前4个贫困县全部摘帽，贫困发生率从2014年的10.4%降到2019年的0.055%，剩余1279名贫困人口今年上半年全部脱贫。

打牢基础，特色产业拔穷根

走进榆社县社城镇花卉种植基地，鲜花香气扑鼻而来。贫困户张丁国负责管理一个高标准温室大棚，他正在棚里修剪枝叶，“闻着花香，学着技术，挣钱顾家两不误，日子美着哩！”过去张丁国在外打零工，收入不稳定，如今家门口就业，每月收入两三千元。

社城村党支部书记张海明介绍，基地采取“村集体+公司+能人+贫困户”的发展模式，村集体、企业负责运营管理和市场对接，技术能人进行育苗、开展技术指导，贫困户参与种植和务工。

紧密利益联结，鲜花铺就脱贫路。基地负责人张卫说，目前基地带动6户贫困户种花，吸纳100余个贫困群众务工，都实现了稳定脱贫。

“产业是脱贫的根本之策，我们把扶贫产业作为重中之重，持续发力，把产业基础打得更牢靠些。”晋中市市长常书铭说。

一个个扶贫产业拔节生长。在昔阳县西寨乡，蘑菇种植成了当地农民增收的致富产业。乡党委书记郝海平介绍，乡里推进食用菌园区建设，引进龙头企业，配建了拌料场、冷藏和烘干生产车间，形成了生产、加工、销售为一体的完整产业链，每亩蘑菇棚收益达到2万元。园区带动80多个农民就业，还与20户贫困户签订了利益联结书，今年还计划带动100户农户发展500亩蘑菇棚。

安家庄村李双喜开着三轮车，正给大棚运送菌棒，他高兴地说，“我年纪大了，家里的地流转给了园区，一亩租金700元。农闲时来园区打工，每天能挣200块钱，生活踏实着呢！”

聚焦难题，把短板补得更扎实

和顺县松烟镇七里滩村，位于太行山深处。2016年以前，村民出村只能走一条泥巴路，一下大雨，七里滩村几乎和外界断了联系，生活不便，一直是村民的一块“心病”。

对于村民们急难愁盼的基础设施问题，和顺县瞄准问题补短板。新修建的盘山水泥路通往县城，硬化路通组入户，手机信号满格，深度贫困的七里滩村焕发生机。“脱贫攻坚带来的变化村民们打心眼里感恩，在村两委的带领下，大家脱贫致富的心劲可足了！”驻村第一书记黄涛说。

和七里滩村一样，晋中还有不少深度贫困村。“我们主攻深度贫困，加快补齐短板，对于一方水土养不活一方人的地方，把易地扶贫搬迁作为关键之举，带动贫困人口‘挪穷窝’‘换穷业’。”晋中市扶贫办主任郭丰慧说。

“务工收入、做保洁收入，再加上土地流转租金，去年我收入了1.5万元，是搬迁前的5倍。”在易地扶贫搬迁小区敞亮的新房里，榆社县社城镇西庄村脱贫户籍建刚算起收入账，满面笑容。

易地搬迁，安居乐业。晋中市聚焦易地扶贫搬迁后续扶持工作，确保搬出来的贫困人口稳得住、能就业、逐步致富，全市6862名有劳动能力的搬迁群众，产业就业保障率达到了99.5%。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 18 版）