新疆疏附县29日新报告14人核酸检测结果呈阳性

新华社乌鲁木齐10月29日电 （记者李志浩、马锴）10月29日，在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的疫情防控工作新闻发布会上，喀什地区疾病预防控制中心副主任王希江表示，疏附县29日进行了新一轮全民免费核酸检测，截至19时，新报告14人核酸检测结果呈阳性。

王希江表示，10月27日，喀什地区完成了全员核酸检测，除疏附县报告的183人呈阳性外，其余全部为阴性。29日，疏附县进行了第二次全员免费核酸检测。此次核酸检测结果呈阳性的14人中，来自疏附县站敏乡13人、吾库萨克镇1人，全部来自接受隔离医学观察人员，均与站敏乡三村工厂相关联。

截至10月28日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例45例（重症3例），无症状感染者138例，均为喀什地区疏附县报告。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 06 版）