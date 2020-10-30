运动能发电 有趣又方便

10时左右，位于广东省广州市二沙岛的体育公园已经热闹起来，56岁的资先生在单车器械上大汗淋漓，只见他盯着面前的屏幕，双脚有节奏地上下踩动，好像有人带着他骑似的。“我选的是教练模式，显示屏上有两圈，外圈是教练的节奏，内圈是我的，这样对照着骑，更有动力。”资先生家住体育公园附近，以前也常来这锻炼，现在有了智能器材，来得就更勤了。他说：“能将自己在器械上运动的数据传送到手机上，看到运动记录、运动处方，还能和别人在线比拼。如果有不会用的器械，只要扫描器械上的二维码，就能看到使用说明，智能化器械有趣又方便。”

作为广州首座智能化体育公园，二沙岛体育公园自今年国庆假期开放以来，受到市民的广泛欢迎。公园内的成人健身功能专区，共有传统健身设施及智能健身设施66台，这些带有小屏幕和二维码的智能健身器械，在顶部雨棚设置太阳能电池，部分智能健身器械带有自发电功能，器械上的太阳能电池板，通过吸收热量可以满足器材连续使用。

“运动能发电，这个模式既环保又能激发市民的运动热情。”广州市越秀区文化广电旅游体育局文化体育产业科副科长王越介绍说。二沙岛公园的智能化还体现在大数据上，目前公园能上传智能数据的器材数量有34件，在这些产品上，用户每天扫码运动的数据都会被收集、统计起来。用户可以在手机端查看个人的运动数据，管理者可以在后台查看整个公园人群运动的大数据。王越说：“公园比室内健身房的运营时间长，这是室外智能健身房给群众锻炼带来的便利，市民可以全天候无障碍健身，并免费享有智慧健身软件提供的科学健身指导，让运动既安全又高效。”

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 15 版）