首尔至北京直航航班今起恢复

昨日，北京市第173场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，根据青岛市疫情形势调整，北京解除青岛方向人员进京管控措施，人员可自由流动，不需再持抵京前7日内核酸检测阴性证明。同时，自今日起北京恢复韩国首尔至北京直航航班，计划每周安排1班。此外，为进一步加强进口冷链食品监管，本市已经开通冷链食品追溯平台，已记录44个国家和国内26省份的冷链食品。

北京市委宣传部副部长徐和建在发布会上通报，10月26日，青岛市将李沧区楼山后社区由中风险地区调整为低风险地区。根据青岛疫情总体形势，首都严格进京管理联防联控协调机制按照科学精准防控要求，决定解除青岛方向人员进京的必要管控措施，青岛进京人员在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动，不需再持抵京前7日内核酸检测阴性证明。徐和建提示来返京者，要加强个人防护，做好健康监测，如出现发热、干咳等症状，请及时前往发热门诊并主动报告旅行史、接触史等情况，共同防范疫情传播风险。

另据徐和建介绍，按照国务院联防联控机制统一部署，根据稳步有序恢复直航北京国际商业客运航班总体安排，综合评估前期复航工作运行情况、整体输入风险和有关国家疫情态势，本着小幅稳妥、渐次增加、有序放开原则，经首都严格进京管理联防联控协调机制研究，决定自10月30日起，恢复韩国首尔至北京直航航班，计划每周安排1班。首都协调机制将合理调控每日入境进京旅客规模，继续严格执行远端核酸检测、防范中转入境、航班熔断机制、口岸闭环管理、集中医学观察等风险控制措施，在进一步便利人员往来的同时，时刻绷紧疫情防控这根弦，尽最大可能将输入风险降到最低，切实筑牢首都安全屏障。

应对

冷链食品追溯平台已记录2412批次冷链食品

徐和建介绍，10月23日，北京市疾病预防控制中心、中国医学科学院病原生物学研究所、清华大学、北京大学、中国科学院北京基因组研究所的研究人员联合在《国家科学评论》发文指出，北京新发地市场聚集性疫情病毒源头极有可能是境外疫情高发区的冷链进口食品，并提出冷链运输或成为新冠病毒传播新途径。“这一研究成果为首都优化疫情常态化防控提供依据，要进一步加强进口冷链食品监管、严格口岸查控措施，做好从业人员防护和运输外包装消毒，要扩展北京冷链追溯品种的覆盖范围，本市冷链食品生产经营单位要如实上传冷冻肉类水产品来源等追溯数据。”徐和建说。

北青报记者了解到，为进一步加强进口冷链食品监管，本市已开始进行冷链食品追溯平台建设工作。10月26日，市市场监管局、市商务局联合发布了关于推广应用北京市冷链食品追溯平台的通告，明确追溯平台于11月1日起在全市范围正式运行，将全面开展进口冷藏冷冻肉类、水产品追溯管理，实现进口冷藏冷冻肉类、水产品“来源可追、去向可查”。

在昨天的发布会上，市市场监督管理局副局长陈言楷介绍，截至10月28日17时，北京市冷链食品追溯平台累计记录进口冷藏冷冻肉类和水产品1599个品种、2412个批次，涉及44个国家和国内26个省份。累计记录进入本市的进口冷藏冷冻肉类、水产品775万余公斤。陈言楷表示，下一步，本市还将以进口冷链食品贸易商、农批市场、大型连锁超市、餐饮等为重点，进一步加强食品安全监管和防疫安全检查力度，督促相关单位严格遵守北京市冷链食品追溯平台管理要求，如发现存在不符合食品安全管理规定、不符合食品安全标准、不符合食品追溯要求的，将依法依规查处，严防不明来源的进口冷藏冷冻肉类、水产品流入北京市场。

病例

10月28日新增1例自赤道几内亚输入确诊病例

10月28日0时至24时，本市新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例。北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，该名患者为25岁江苏籍女性，在赤道几内亚工作，10月23日乘坐ET923航班由赤道几内亚飞往埃塞俄比亚，24日转乘ET724航班飞往奥地利维也纳，25日转乘CA842航班抵达北京首都国际机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关检测报告新冠病毒核酸为阴性。

10月27日对其再进行核酸检测，28日结果呈疑似阳性，当日市疾控中心复核结果为阳性，患者即由120负压救护车转运至地坛医院。患者入院有流涕等症状，体温37.3℃，CT检查呈肺炎表现，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，经市级专家组会诊诊断为确诊病例，临床分型为普通型。已对该病例的同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告；已对上述确诊病例居住的集中隔离酒店进行消毒。

刘晓峰提醒，当前全球疫情仍在持续蔓延，外防输入是重中之重，境外工作人员、留学生出现发热、咳嗽等症状要及时到当地医疗机构就诊，避免长途旅行。境外返京人员如乘坐国际航班回国要尽量减少转机，选择直航，避免途中疾病感染风险；乘机前应进行核酸检测，途中全程做好个人防护，入境时配合封闭运行、排查转运闭环管理要求，以及14天集中医学观察和核酸检测等各项防控措施。

刘晓峰再次提醒市民做到非必要不出境，避免到疫情国家和地区；日常做好科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、与他人保持1米以上社交距离等个人防护。如有发热、咳嗽等不适症状，请在做好防护的前提下及时就诊，不要带病上班上学。

提醒

有发热、咳嗽等症状 建议暂缓乘机出行

市卫健委提醒，广大市民朋友在乘坐飞机出行前，如有发热、咳嗽等不适症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的，建议暂缓出行，如确需出行，旅途中应全程佩戴口罩；应按照旅行停留时间、当地疫情和卫生设施状况等，准备一定数量的口罩等个人防护用品；尽量选择网络等无接触方式订购机票；乘机时要全程佩戴口罩，保持手卫生。

在需要用餐时，摘下口罩放入塑料封口袋中，不要触摸口罩外表面，要用消毒湿巾或酒精消毒片擦拭双手后再用餐，用餐结束后应及时戴上口罩；在飞机上使用公共洗手间，尽量减少直接用手触摸公共物体表面，如门把手、扶手等。触摸后需及时清洗双手，或用消毒湿巾、酒精消毒片擦拭双手。手在未清洁或消毒的情况下，不要触摸自己的口、鼻、眼部；遵循呼吸卫生、咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部、纸巾遮掩，不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。（记者 蒋若静 林艳）