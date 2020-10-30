邻里关系美人之美才能美美与共

各位邻居：“今天吾儿新婚，宾朋将至，电梯可能往返四楼频繁，给大家带来不便，还请谅解！特备喜糖，共沾喜气，诚邀大家一起庆祝。”近日，浙江丽水某住户在电梯内摆了一盒喜糖，并张贴了一张红色的“打扰告示”。面对这样的善意举动，邻居们也投桃报李，大家不约而同地将停在楼下车位上的汽车挪走，方便前来参加婚礼的宾客停车。

结婚是一件喜事，却难免会给邻居带来一定影响。虽然举办婚礼具有正当性和合理性，但新人一家并没有将对邻居的打扰当成理所当然。通过喜糖、喜烟和给邻居们的一封信，新人一家不仅和大家分享喜悦，也表达对邻居的歉意。这种抚慰人心的“柔软的力量”，起到了良好的效果，促进了邻里之间的良性互动。

一年多前，四川绵阳一位市民给26户邻居每家送上一桶食用油，以此表示因自家装修给邻居们带来不便的歉意，二者有异曲同工之妙。喜糖也好，食用油也好，不仅暖了邻居的心，也拉近了邻里之间的关系。懂得站在他人立场换位思考，愿意为他人着想，彰显了“中国好邻居”的教养与文明水平。

“五家为邻，五邻为里。”在传统的熟人社会，“远亲不如近邻”，守望相助的邻里健全了社会支持系统，邻居是一种能彼此交心的社会关系。在现代的陌生人社会，经历了一个阶段“相见不相识，相遇两不知”的原子化状态之后，邻里价值被重新认识和发现，人们重新向往有“好邻居”的生活。

“电梯里的喜糖”不仅反映了新人家庭的格调与修养，也看得出他们对邻里关系的珍惜和重视。在理想的图景里，邻里关系不仅是楼上楼下、对门隔壁的居住关系，更是一种生活上守望相助、情感上支持认同的社会关系。正如著名社区治理专家陈伟东教授所言，“有交往才有邻里，有参与才有幸福”。“电梯里的喜糖”走出了交往和参与的第一步，有助于建构新型邻里关系。

在物质生活渐次丰盈的当下，邻居们在乎的并不是那一桶食用油、一颗喜糖，而是在乎“别人把我放在心上”的尊重。对每个人来说，要想邻里关系和睦友善，要先从自身做起。只有自己先成为好邻居，能够“美人之美”，邻里关系才能 “美美与共”。