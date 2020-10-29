河北省邯郸市：杨钢岭（缺照片）

杨钢岭，男，汉，中专，群众，1969年2月6日

工作单位：辛安镇镇中白落堡村卫生室，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

杨钢岭，1996年毕业于冀中医学院，毕业后在村卫生室就业1996年至今担任卫生室主治医师，这些年通过不断自我学习，本着行医治病救死扶伤的精神伟患者劫持疾苦，全心全意的为村里的人们做着服务。我的诊所主要以中药膏方，烧伤，口服输液为特色独家疗法，也受到村民的喜爱，对我而言治病救人就是我的使命，卫生室就是我的战场疫情期间做了一些工作：在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们纷纷陷入恐慌。我作为一名医生义无反顾和村干部一道开展入村摸排工作，挨家挨户排查是否有返乡人员和外地人口，并在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，当时小区有个返乡人员医学隔离14天后开始居家隔离，在这半个月内每天3次上门量体温消毒，并且对日常诊疗和发热病人的初步筛查以及登记上报，可疑病例及时发现上报隔离。现在虽然疫情基本控制住，但是我们还不能松懈，等到全国感染人数为0的时候，才是我们胜利的时刻!