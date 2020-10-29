河北省：魏书红
魏书红，女，汉，中专，，1977年6月
工作单位：郭家庄村卫生室，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
魏书红，1999年毕业于石家庄中山医学院，本着服务百姓的理念在郭家庄村从业20余年。话说基层医疗人员如同天上的繁星，在城市，乡村的各行各业，用他们的光和热，为社会增添着正能量，我也有幸成为其中的一员，在村里经营着一家诊所，全心全意的为村里的人们做着服务。我的诊所主要以中药膏方，鼻炎，妇科，疼痛，为特色独家疗法，也受到村民的喜爱，锦旗挂满了墙，对于我而言，金杯银杯，都不如大家的一句“好”来的更有动力。20年能在自己热爱的岗位，做着服务百姓的事情，非常欣慰。
在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。
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