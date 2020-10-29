曹金双，女，汉，中专，群众，1976年9月

工作单位：韩村卫生室，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

曹金双，女，从医20余年，擅长儿科，妇科，中医，为很多患者解决了病痛，得到乡亲们的认可。疫情期间轮流值班，捐赠消毒液口罩，严格排查新冠肺炎