天津市滨海新区：张珂
张珂，男，汉，大专，群众，1994 年1 月
工作单位：天津滨海新区温光兰内科诊所，从事医生工作4年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
本人于2016年毕业，大专学历，并于同年参加医院的临床治疗及内科抢救工作。曾于天津市第五中心医院，工作。于2016年开始单独从事医疗卫生防疫工作至今。面临疫情从未退缩，坚守岗位，防护严密，听从指挥，工作认真。于2020年开始学习“好大夫”的学术技术，作为一名年轻的医生，将来的从业道路还很漫长，我将在自己的岗位上认真做好医生的本职工作，严格按照市卫健委，区卫健委的工作要求，抓好‘预防为主’的重要路线，再辅以门诊治疗工作，严格准确的记录每天的就诊人员数量，一经发现及时上报，把健康教育工作融入到日常的门诊工作中，使百姓更广泛了解防疫知识，
2020年不平凡的一年，作为一名基层医生，我将继续秉承忠于职守，认真负责的完成我倾注了一腔热情的医疗卫生服务行业，为把百姓的健康和防疫完成的更加完善而不懈奋斗努力着！加油2020年！加油那些我的在一线参加防疫疫情的同仁们！
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