天津市武清区：刘红卫
刘红卫，男，汉，大专，党员，1975年06月
工作单位：天津武清区刘红卫诊所，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1994年7月毕业于兰州医学院临床医学专业，同年12月入伍到部队从事临床工作。
1996年12月，由于工作突出，荣立个人“三等功”一次。
1997年6月，被平为年度“优秀共产党员”
1999年3月――10月，在兰州军区空军医院口腔整形科进修学习
2004年12转业到地方，在河南商丘市申请开设“梁园区刘红卫诊所”
2008年12月，经过一年转岗培训学习，考取全科医师证
2009年――2018年管理经营“梁园区商电社区卫生服务站”
候选人所在工作单位（部门）推荐意见
2019年初在天津申请开设“天津武清刘红卫诊所”
在平日平凡的工作中，先后发表专业性文章40余篇，其中两篇获奖
2020年在抗击新冠肺炎疫情中，严格落实当地防疫部门各项制度，严格高标准严要求自己及诊所工作人员，从各方面查漏补缺，完善自我。刘医生凭借良好的个人素养，专业的医术，工作认真负责，医学业务娴熟，认真钻研医术，有些疑难杂症，别的医生感到束手无策的时候，他却常能妙手回春，病人都称赞他丹青妙手，从接触了好医生的桑姜蛤清注射液之后，使用绿色疗法，效果是药到病除，让病人免受输液痛苦，受到患者一致好评
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