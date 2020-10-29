天津市武清区：刘红卫

刘红卫，男，汉，大专，党员，1975年06月

工作单位：天津武清区刘红卫诊所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年7月毕业于兰州医学院临床医学专业，同年12月入伍到部队从事临床工作。

1996年12月，由于工作突出，荣立个人“三等功”一次。

1997年6月，被平为年度“优秀共产党员”

1999年3月――10月，在兰州军区空军医院口腔整形科进修学习

2004年12转业到地方，在河南商丘市申请开设“梁园区刘红卫诊所”

2008年12月，经过一年转岗培训学习，考取全科医师证

2009年――2018年管理经营“梁园区商电社区卫生服务站”

候选人所在工作单位（部门）推荐意见

2019年初在天津申请开设“天津武清刘红卫诊所”

在平日平凡的工作中，先后发表专业性文章40余篇，其中两篇获奖

2020年在抗击新冠肺炎疫情中，严格落实当地防疫部门各项制度，严格高标准严要求自己及诊所工作人员，从各方面查漏补缺，完善自我。刘医生凭借良好的个人素养，专业的医术，工作认真负责，医学业务娴熟，认真钻研医术，有些疑难杂症，别的医生感到束手无策的时候，他却常能妙手回春，病人都称赞他丹青妙手，从接触了好医生的桑姜蛤清注射液之后，使用绿色疗法，效果是药到病除，让病人免受输液痛苦，受到患者一致好评