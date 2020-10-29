天津市武清区：陈玉芬

陈玉芬，女，汉，中专，群众，1970年08月

工作单位：武清区祥和诊所，从事医生工作27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1993年?2012年在东蒲洼镇村卫生所就职2012年?2018年在普瑞鑫园社区卫生服务站就职，期间被评为优秀医生称号2018年至今开设祥和诊所，并获得患者送的锦旗，妙手回春，医德高尚在疫情防治期间，表现出高度的同心同德，服从党的指挥，同时间赛跑，互帮互助，患难与共，戮力同心，心手相牵1.积极参与为抗疫防疫医疗团队准备抗疫防疫物资2.积极普及抗疫防疫科普知识3.积极组织志愿者参与抗疫防疫行动