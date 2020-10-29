2020人民职场健康管理论坛启幕 聚焦“健康工作 健康经营”

“健康工作，健康经营” 2020人民职场健康管理论坛启幕。

没有全民健康，就没有全面小康。职场健康是全民健康的重要支撑，后疫情时代，如何做好庞大职场人群的健康管理？有哪些优秀经验可以互相借鉴和分享？10月28日，以“健康工作，健康经营” 为主题2020人民职场健康管理论坛启幕。

论坛由人民网主办，FESCO战略合作，全国总工会劳动和经济工作部、国家卫健委职业安全卫生研究中心、中国劳动学会、中国劳动关系学院作为支持单位，汇聚政府及研究机构专家、企业领袖、知名企业HR高管，就“职场健康管理”展开研讨，同时发布《2020职场健康管理研究报告》，“2020人民职场健康管理创新案例”也同步揭晓。

今年的新冠肺炎疫情，不仅让职场人认识到健康本身的重要性，更激发了越来越多的职场人对健康防护的意识。如何在疫情防控常态化条件下保障企业员工的健康、建立可持续的企业职场健康管理体系，对企业来说是一个需要深入思考的问题。

中国劳动学会会长杨志明现场致辞。

“世界各国应对疫情尚未完成，中国从自身的实际出发，采取防疫和复工两条腿走路的独特方式，探索了一条防疫与复工两不误、双兼顾、保就业的独特路径。我认为这就是防疫中我国的劳动创新。”中国劳动学会会长杨志明表示，越是困难的时候越容易突破常规，产生超乎寻常的新事物。在劳动管理上，也出现了零工经济、弹性用工或特殊工时、共享员工等创新性的做法，既解决当时的实际问题，也为今后上升为政策创新提供实践依据。

人民网常务副总编辑赵强在致辞中谈到，企业是国民经济的细胞，员工是企业发展之根本，员工的健康关系着企业的生产力和可持续发展，同时也关系着背后无数个家庭。当前，面对近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病新冠肺炎，更需要加强健康意识，健全预防机制，才能保证员工的健康和正常的企业经营，才能为中国经济持续高质量发展提供源源不断的动能。

北京师范大学心理学部教授、职业心理健康领域权威专家、中国员工帮助计划开拓者张西超教授做主旨发言。

北京师范大学心理学部教授、职业心理健康领域权威专家、中国员工帮助计划开拓者张西超教授通过列举近期发生的多起社会危机事件入题，引发听众对心理健康重要性的思考。随后，张教授用一系列心理健康数据多维度呈现了中国员工当前心理健康的现状与趋势，表示中国正处于经济社会快速发展与转型期，国民心理健康问题越来越成为影响经济社会发展的公共卫生问题和社会问题。

“叠加后疫情时代影响，大众仍然需要较长时间适应由于持续的慢性压力、经济压力、生活方式改变等原因导致的压力和焦虑状态，尤其是包括疫情期受影响者，医护、海关、社区社工等一线人员和学生、老人、职工等重点人群，其心理健康的复建亟需社会关注。张西超教授认为，EAP（员工帮助计划）与社会心理服务则是组织应对员工心理问题的最佳举措。通过组织内部人员与外部专业资源的合作，可以有效地帮助员工个人培育心理资本、帮助组织建设积极氛围，预防心理风险和心理危机事件。

FESCO董事、总经理郝杰做主旨发言。

FESCO董事、总经理郝杰发表了主题为“新时代的健康职场：让员工享受智慧健康关爱”的演讲。郝杰表示，FESCO作为一家为企业和员工提供人力资源综合解决方案的公司，一直在为打造健康职场而努力。“我们时刻关注职场健康的新焦点、新动态、新趋势，积累了大量的服务经验和专业资源，打造形成了集健康体检、医疗服务和福利保险于一体的FESCO大健康平台，提供专业的全流程职场健康管理服务，帮助企业和员工全面提升职场健康水平。”

北京环球度假区是一个广受期待的主题公园旅游目的地，公司人力资源总监秦燕介绍，在公司级的高层会议上，员工的健康安全永远是重要议题之一，“在公司的人力资源管理体系中，我们不断设计、完善各种员工健康福利，从身体、心理和财务多个维度维护员工健康。公司会定期在内部组织各种健康讲座、健康日活动，将健康的生活、工作理念灌输给所有员工。”

此外，为推进疫情防控和经济社会发展工作，落实“健康中国2030”规划纲要，人民网研究院、舆论与公共政策研究中心依托北京外企人力资源服务有限公司（FESCO）调查数据，就企业职场健康管理开展相关研究，并在论坛现场正式发布《2020职场健康管理研究报告》（以下简称《报告》）。

《报告》就全国31省份（自治区、直辖市）2187名职场员工和1264家企业对健康管理问题认知情况进行问卷调查，显示68%的受访者表示重视自己身体健康状况，71.9%的受访者表示重视公司健康管理产品的购买情况，比例占据绝对优势。

《报告》显示，员工对健康管理普遍重视，尤其关注就职公司健康产品购买情况，9成受访企业表示健康福利管理工作在新冠肺炎疫情时期风险防控作用突出。调查显示，企业认为开展员工健康管理工作在提升员工工作效率、工作积极性、为企业吸引保留人才、提升凝聚力、防控意外风险和不可抗重大风险方面有积极作用。

《报告》认为，社会对健康管理的认识还有待深入。职场健康管理意义重大，健康体检只是健康管理中的一小部分内容，职场心态管理、职业规划发展、构建新型和谐劳动关系、都是职场健康管理的要旨与关键，健全职场健康管理机制仍任重道远。

此外，在当天的颁奖环节上，共颁出“人民职场健康管理创新案例” 一个综合奖和“职场健康管理机制创新案例”、“职场健康文化塑造创新案例”、“职场健康安全环境创新案例”、“职场健康福利保障创新案例”、“职场健康企业责任创新案例”五个单项奖。

“人民职场健康管理调研行”启动仪式。

论坛最后，人民网联合国家卫健委职业安全卫生研究中心、中国劳动学会、中国劳动关系学院、中国心理学会员工心理促进委员会等共同启动“人民职场健康管理调研行”，不定期组织专家学者、媒体记者等深入企业，就如何提高和完善职场健康管理体系，推动企业经营可持续发展开展系列调研活动。